Eğirdir Gölü su kotu 915,05 metre olarak ölçümlendi

Isparta’da Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından 27 Aralık 2021 tarihi itibariyle yapılan ölçümde Eğirdir Gölü su kotunda geçen haftaya göre 3 santim yükselme meydana geldiği gözlemlendi.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "1 haftada 3 santim daha yükselme meydana geldi. Geçen yıl bugün yapılan ölçümde Eğirdir Gölü su kotu 915,65 metre imiş. Yani geçen yıla göre 60 santim daha düşük seviyede seyrediyoruz. Nisan sonuna kadar yükselme devam edecek, yağışlar bol olursa geçen yılki seviyeye ulaşma şansımız olabilir" dedi.