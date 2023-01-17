Eğirdir Gölü 25 günde 3 santimetre yükseldi

Türkiye’nin 4’ncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü, geçtiğimiz hafta yağışlarla birlikte 22 Aralık 2022 tarihinden bu yana 3 santimetre yükseldiği görüldü. Öte yandan, Eğirdir Gölünün su kotu geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise 31 santimetre daha düşük seviyede kaldı.

’Yedi renkli göl’ olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü’nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince (EKO-BİR) 22 Aralık 2022 tarihinde yapılan ölçümlemede Eğirdir Gölü su kotu 914,84 metre olarak belirlenirken, 16 Ocak 2023 günü yapılan ölçümde ise Eğirdir Gölü su kotunun 914,87 Metre olduğu görüldü.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “16.01.2023 Eğirdir Gölü Su Kotu 914,87 metredir. 25 gün önceki ölçüme göre 3 Santimetre yükselme meydana geldi. Geçen yıl yapılan ölçüme göre halen 31 santimetre düşük seviyede seyrediyoruz. 25 gün önce 22.12.2022 tarihindeki ölçüm 914,84 metre. Geçen yıl 16.01.2022 tarihindeki ölçüm 915,18 metre” dedi.