Eğirdir, 579 depremzedeyi ağırlıyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde deprem bölgesinden gelen 579 afetzede ağırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgesinden Isparta’nın Eğirdir İlçesine gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları Eğirdir Kaymakamlığı önünde kurulan yardım çadırından ücretsiz olarak karşılanıyor. İlçede ev, misafirhane, apart, otel ve pansiyonlarda olmak üzere 9 ilden 579 depremzede ağırlanıyor.