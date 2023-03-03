Depremzede çocuklar ‘tek katlı ev’ dileyerek balonları gökyüzüne saldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde afetzede çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenerek, depremin yaraları sarılmaya çalışıldı. Balonları gökyüzüne salan çocuklar, tek katlı evlerinin olmasını ve bir daha deprem yaşanmamasını diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle birlikte Eğirdir’e gelen depremzede çocuklar için Eğirdir Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü görevlileri tarafından tanışma, sosyal destek ve motivasyon etkinlikleri düzenlendi. Eğirdir Kaymakamlığı ve hayırseverlerin katkısıyla Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenen programda drama oyunları sergilendi, müzikli dramatizasyon çalışmaları, pasta ikramı ve sinema gösterimi yapıldı. Çocuklara diş macunu ve diş fırçası hediye edildi. 47 depremzede öğrenci, oyunlar oynayarak farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Amacımız çocukların moral ve motivasyonunu artırmak"

Eğirdir Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Jale Gözübenli, “İlçemize gelen depremzede ailelerin eğitim alan çocuklarını Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak buraya davet ettik. Amacımız çocukların birbirleriyle kaynaşması, moral ve motivasyonu arttırmak. Yapmış olduğumuz ev ziyaretlerinde çocukların bu olaydan çok etkilendiği fark edildi. Büyük bir felaketin ardından evlerde yaşanan şokların atlatabilmesi için bu tür psikososyal çalışmalarımız devam edecek. Bugün burada psikososyal destek amaçlı tanışma oyunları, drama oyunları ve hareketli danslar yaptık. İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Kaymakam Adem Çelik ve diğer katılımcılar, depremzede öğrenciler ile birlikte üzerinde “Hoşgeldiniz” yazan yaş pastayı kestiler.

Dilek balonları gökyüzüne bırakıldı

Etkinlikte gökyüzüne balonlar salan çocuklar, tek katlı evlerinin olmasını ve bir daha deprem yaşanmamasını diledi. Program “Bir Başkadır Benim Memleketim” isimli şarkının hep birlikte söylenilmesi ile sona erdi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Eğirdir Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Jale Gözübenli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurgül Türker, Eğirdir Huzurevi Müdürü Kadriye Kocaoğlu’nun katıldığı programa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri de katkı sağladılar.