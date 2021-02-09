Davraz Kayak Spor Kulübü, Alp Kayak yarışmalarında 5 madalya kazandı

Türkiye Kayak Federasyonu Faaliyet Programında yer alan Alp Disiplini Kayak Yarışmaları Bursa Uludağ’da 20-22 Ocak tarihleri arasında yapıldı. B grubu Alp Kayak Yarışmalarında Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü, dereceleriyle göz doldurdu. Davraz Kayak Spor Kulübü sporcuları, kendi imkanlarıyla katıldığı yarışmada 5 madalya kazandı.

Davraz Kayak Spor Kulübü Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit, Fahriye Esra Başyiğit Gönendi, Burak Gönendi, sporcular Azra Oğuz, Ecrin Oğuz, Rana Gözde Aydın, Utku Berke Topuz, Murat Akpınar ve Yiğit Saraçoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarete sporculardan Merve Tuncel rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

Isparta’nın uzun yıllar özlem çektiği spora ve gençliğe önem veren bir belediye başkanına kavuştuğunu söyleyen Davraz Kayak Spor Kulübü Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit, “Göreve gelmenizle birlikte spora verilen önem hat safhaya ulaştı. Yaptığınız çalışmalar, gençliğe verdiğiniz önemle, 32 milyon liralık spor tesisleri yatırımlarıyla spora karşı ne kadar hassas olduğunuzu bütün Isparta gördü. Bu duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz, bizleri onurlandırıyorsunuz” dedi.

"Bugün benim onur, gurur günümdür"

‘Sizlerle birlikte Isparta’nın geleceğini, yükselişini izlemeye başladık’ diyen Başyiğit, altyapıdan yetişecek sporcuların gelecekte Isparta’ya ışık tutacağını söyledi. Bu sahaların yapılmasının, altyapıdan gençlerin yetişmesinin Isparta’nın önünü açacağını kaydeden Başyiğit, “Spora bakış açınız, gençliği kucaklayışınız, yaptığınız yatırımlar bizleri sevindirdi” derken, kayak sporunun önemine işaret etti. Başyiğit, çok fazla kayak kulübünün bulunmadığını aktarırken, kulüp olarak Isparta’yı temsil ettiklerini ve yarışmalarda aldıkları dereceler hakkında bilgiler verdi. Başkan Başdeğirmen’in spora ve sporcuya verdiği önemin ortada olduğunu dile getiren Başyiğit, “Bugün benim onur, gurur günümdür. Arkamızda dağ gibi bir başkanımız var, Isparta Belediyemiz var. Sporcular olarak, gençlik olarak bizlere kapılarınızı açtığınız, kucakladığınız için sporcularım ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

"5 madalyla bizim için onur kaynağıdır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, kayak sporcuları ve kulüp idarecilerini almış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı kutladı. Isparta’nın Davraz Kayak Merkezi gibi önemli bir değere sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu kayak merkezinde hazırlanarak, Türkiye çapında sporcularımızın dereceler almaları bizleri mutlu ediyor. Uludağ’da yapılan müsabakada 7 arkadaşımızın, 5 madalya ile şehrimize dönmesi bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Hocalarımızı ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.

"Davraz’ın altyapısı çok iyi"

Türkiye’de spor denilince ilk akla futbolun geldiğini anlatan Başkan Başdeğirmen, “Bizim bölgemizin en önemli spor dallarından birisi kayak sporu. Davraz Kayak Merkezimiz var, merkezimizin çok güzel pistleri var. Altyapısı çok iyi. Çok emek verilmiş ve büyük yatırımlar yapılmış bir merkez. Kardeşlerimizin bu spor dalında olmaları bizim için çok önemli. Bizde kayak sporunun yanında olmak, destek vermek istiyoruz. Diğer kulüplerimizin çoğuna yardımda bulunduk, yardımcı olmaya da devam ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın da daha başarılı olmaları, üst seviyelere çıkabilmeleri için de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Çocuklarımızın bu başarılarına bizlerde her zaman destek olmak isteriz. Daha sonraki müsabakalarda da alınan madalyaların, elde edilen başarıların katlanarak devam edeceğine inancım tamdır. Davraz Kayak Merkezi ile sporcularımızla birlikte Isparta’mızın adının duyulması kadar güzel bir şey yok. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyor, başarılarınızın artarak devamını diliyorum” görüşlerine bulundu.