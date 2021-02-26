Çocuklar hem eğlendiler, hem öğrendiler

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan eTwinning projesi kapsamında Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu’nun düzenlediği ‘Tasarla Öğren’ projesi sona erdi.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde üç ay süren projeye Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu, Konya Selçuklu Abidin Saniye Erçal İlkokulu, Konya Meram Mehmet Hasan Sert ilkokulu, Gaziantep Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Pandemi döneminde uzaktan eğitimin yanı sıra eTwinning projesine de katılan okullar ‘Tasarla Öğren’ projesi kapsamında; eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, örüntüler, takvim, sağlıklı hayat ve mevsimler konularında çalışmalarını tamamladılar.

Öğrencilerin hem el becerilerini hem düşünme yeteneklerini ortaya koyma hem de teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmaları doğrultusunda düzenlenen projede öğrenciler, hedeflenen kazanımlara ulaşmak için el becerilerini kullanarak somut materyaller hazırladılar. Hazırlanan materyaller ile hem eğlendiler hem öğrendiler. Öğrenciler, kelimeleri öğrenmenin yanı sıra eğlenceli vakit geçirme imkanı buldular, mevsimlerin özelliklerini daha iyi kavradılar. Teknolojiyi doğru kullanırken aileleri ile de kaliteli zaman geçirdiler.