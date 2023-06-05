Canlı Hayvan Pazarı Kurban Bayramına hazır hale getiriliyor

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş havyanlar için ek padoklar yaparak, otopark alanı ve çevresinde düzenlemeler gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi, haziran ayının sonunda idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarında yenileme ve genişletme çalışmaları yaptı. Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Canlı Hayvan Pazarında mevcut alanların bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, pazar alanının çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Vatandaşların ve kurbanlık satışı yapanların alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için de mevcut padoklara ilaveler gerçekleştirildi. Canlı Hayvan Pazarının önünde bulunan yolda altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan alanlara Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yama asfalt döküldü..

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, Canlı Hayvan Pazarındaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yer alacağı padokların Kurban Bayramı için yetersiz kaldığını, bu nedenle yeni padoklar yapıldığını söyledi. Kaya, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ile birlikte daha önce burayı ziyaret etmiştik. Sayın başkanımızın yeni padoklar yapılması, yolların yama asfaltının yapılması ve otoparkın düzenlenmesi konusunda talimatları olmuştu. Talimatlar doğrultusunda işimize başladık. Burada ilave olarak oluşturduğumuz padokların malzemelerini Mehmet Tönge Pazaryerinden çıkan alandan kullandık. İlave bir malzeme kullanılmadı. Farklı bir yerden çıkan malzemeleri hurdaya göndermeden başka bir projede kullanıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.