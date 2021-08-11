banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
Erdoğan'dan sosyal medyaya düzenleme sinyali
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...

Çalıntı minibüsteki şüpheli aracı bırakarak kaçtı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde trafik ve jandarma ekiplerinin ‘dur’ ikazına uymayan araç Eğirdir’de yakalanırken, araçta bulunan şüpheli şahıs kaçtı.

ISPARTA 11.08.2021, 20:33
Çalıntı minibüsteki şüpheli aracı bırakarak kaçtı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde trafik ve jandarma ekiplerinin ‘dur’ ikazına uymayan araç Eğirdir’de yakalanırken, araçta bulunan şüpheli şahıs kaçtı.

Gelendost ilçesinde bölge trafik müdürlüğü ve jandarma ekipleri saat 17.10 sırasında 16 KF 356 plakalı Transporter aracı durdurmak istedi. Dur ikazına uymayan araç, Eğirdir istikametine doğru kaçtı. Eğirdir ilçe trafik müdürlüğü ekipleri, Göktaş köyü kavşağında aracı durdurdu. Araçta bulunan şahıslar dan E.Ç., çalıntı olduğu belirlenen aracı bırakarak ormanlık alana doğru kaçtı. Araçtaki şahıslar E.T., S.Z. ve H.T. ise yakalanarak gözaltına alındı. E.Ç.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra çalıntı araç otoparka alındı.
Yorumlar (0)
28°
açık