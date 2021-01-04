Bir döneme damga vuran Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi artık yeni binasında

Isparta’da 63 Milyon TL’ye mal olan Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, ilçe ve bölge halkına hizmet vermeye başladı.

İlk olarak 1952 yılında açılan hastane bir dönem Türkiye’nin en önemli kemik ve eklem hastalıkları hastanesi olarak ülke genelinde haklı bir unvana sahipti. Ancak yıllar içinde fiziksel olarak yetersiz hale gelen hastane için 2018 yılı Şubat ayında yeni bina çalışmaları başlatıldı. 2 yılda tamamlanarak hizmete giren Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 100 yatak kapasiteli inşa edildi. Bünyesinde; 4 ameliyathane, 8 yoğun bakım yatağı, 5 diş ünitesi, 24 poliklinik odası, 20 adet fizik tedavi ünitesi, tomografi odası, röntgen odası ve 10 diyaliz ünitesi bulunduran hastane 21 bin 500 metrekare kapalı alana, 50 araç kapasiteli kapalı ve 175 araç kapasiteli açık otoparka sahip.

Sağlık alt yapısıyla ön plana çıkan Isparta Türkiye’nin ilk açılan şehir hastanelerinden birine sahip olması yanında üniversite ve özel hastaneleriyle sadece Isparta’ya değil bölge halkına da hizmet veriyor. Bu güçlü sağlık alt yapısına son olarak Eğirdir’de inşa edilen modern Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi de dahil oldu. Hastane sadece ilçe halkına değil çevre ilçe ve köylere de hizmet verecek.