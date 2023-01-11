Bilgisayar kasasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta’da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada, bilgisayar kasası içerisine gizlenmiş vaziyette bin 190 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik şok uygulama yapıldı. Uygulama çerçevesinde, yolcu otobüsü bagajında narkotik madde arama köpeği Milon’un yardımıyla yapılan aramada, bilgisayar kasası içerisine zulalanmış vaziyette bin 190 gram halüsinojen nitelikli madde ele geçirildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan 1 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçuyla çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.