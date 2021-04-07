banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına talip!
Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına talip!
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
Trabzonspor evinde umduğunu bulamadı!
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın
İYİ Parti'den Çin'e: Boş konuşmayı bırakın

Belediyeden satılık otel

Isparta’da Eğirdir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan oteli satılığa çıkardı.

ISPARTA 07.04.2021, 10:28
3
Belediyeden satılık otel

Isparta’da Eğirdir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan oteli satılığa çıkardı.

Eğirdir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda otelin muhammen bedelinin 20 milyon 500 bin lira olduğu açıklandı. İhale, 19 Nisan’da Eğirdir Belediye Başkanlığı makamında encümen huzurunda yapılacak.

Satış bedelinin dörtte biri peşin alınacak

İlana göre, ihale üzerinde kalan müşteri, ihalede oluşacak satış bedelini dörtte biri peşin kalan miktar Mayıs ayından başlamak üzere 8 eşit taksitte her ayın sonunda ödeyecek. İhalede oluşacak bedelin dörtte biri ve ihale ile ilgili şartnamede belirtilen diğer giderler (Vergi harç vb ödenmesi gerekenler)en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
az bulutlu