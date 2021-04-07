Belediyeden satılık otel

Isparta’da Eğirdir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan oteli satılığa çıkardı.

Eğirdir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda otelin muhammen bedelinin 20 milyon 500 bin lira olduğu açıklandı. İhale, 19 Nisan’da Eğirdir Belediye Başkanlığı makamında encümen huzurunda yapılacak.

Satış bedelinin dörtte biri peşin alınacak

İlana göre, ihale üzerinde kalan müşteri, ihalede oluşacak satış bedelini dörtte biri peşin kalan miktar Mayıs ayından başlamak üzere 8 eşit taksitte her ayın sonunda ödeyecek. İhalede oluşacak bedelin dörtte biri ve ihale ile ilgili şartnamede belirtilen diğer giderler (Vergi harç vb ödenmesi gerekenler)en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenecek.