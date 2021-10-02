Batı Akdeniz’de en fazla vaka sayısı Isparta’da

Sağlık Bakanlığı, illere göre yeni vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Isparta’nın vaka sayısında artış yaşandı. Bir önceki açıklanan haritada her 100 binde 125,82 olan Isparta’nın vaka sayısı her 100 binde 156,03’e yükseldi.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’nin korona virüs salgını ile mücadelesi sürüyor. Haftalık olarak illerin vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanlığı, 18-24 Eylül tarihleri arasındaki vaka sayılarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre Isparta’nın vaka sayısı geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.

11-17 Eylül tarihleri arasında her 100 binde 125,82 olan Isparta’nın vaka sayısı her 100 binde 156,03’e yükseldi. Batı Akdeniz’in diğer illerinden Burdur’da ise vaka sayısı arttı. Geçtiğimiz hafta her 100 binde 111,95 olan Burdur’u vaka sayısı 150,51’e yükseldi. Antalya’da ise daha önce her 100 binde 47,29 olarak açıklanan vaka sayısı da 46.74’ düştü. Verilere göre Batı Akdeniz illerinde en fazla vaka sayısı yine Isparta’da oldu.