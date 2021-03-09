Başkan Gök’den öğrencilere kitap desteği

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik "Öğretmenlerimle Oku-Yorum” Projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine okuma kitabı, 8’nci sınıf öğrencilerine Soru Bankası dağıtıldı.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı ve okumayı günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan "Öğretmenlerimle Oku-Yorum” projesine bir destek de Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ten geldi. Başkan Gök, 5., 6., ve 7. Sınıf öğrencilerine okuma kitabı, 8’nci sınıf öğrencilerine de Soru Bankası hediye etti.

Bugün Mustafa Çetinkaya Ortaokulu, İrfan Kaynak Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda kitap dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu katıldı.