banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Google'a 'gizli sekmeden takip' davası
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı...
Enver Aysever
Enver Aysever "adrese teslim ihale" iddialarına yanıt verdi

Başkan Başdeğirmen: “Engellilerimizin her zaman yanındayız”

Türkiye Beyazay Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Başdeğirmen, “Özel kardeşlerimizin problemlerini bilmek, onlarla ilgilenmek gönül işidir. Bu gönüllülük içerisinde hizmetlerinizi yapıyorsunuz” dedi.

ISPARTA 15.03.2021, 15:17
2
Başkan Başdeğirmen: “Engellilerimizin her zaman yanındayız”

Türkiye Beyazay Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Başdeğirmen, “Özel kardeşlerimizin problemlerini bilmek, onlarla ilgilenmek gönül işidir. Bu gönüllülük içerisinde hizmetlerinizi yapıyorsunuz” dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Derneklerinin Türkiye’de 78 yurtdışında 6 ülkede faaliyet sürdürdüğünü söyleyen Aydemir, derneklerin engelli ve engelsiz vatandaşlarında kaynaşmasını sağladığını belirtti. Başkan Başdeğirmen’in geçen sene İşkur ile birlikte proje yaptığını ve güzel sonuçlar alındığını belirten Aydemir, “İşkur yüzde 25 istihdam oranını şart koşuyordu. Bu projeyi size sunmuştuk ve kabul ettiniz, teşekkür ederiz. Projemiz tamamlandı, Hatice Yılmaz kızımızda belediyede işe alındı” dedi. Belediye tarafından engellilere yönelik, beyaz baston, dijital termometre, tansiyon aleti, Kuran’ı Kerim verildiğini ve bunları da yerlerine ulaştırdıklarını aktaran Aydemir, “Isparta’da görme engellilerin beyaz bastonları var ancak bunları kullanmak için eğitim gerekiyor. Çoğu görme engellimiz bu eğitimi almadı, kullanmakta zorlanıyor. Bu bağımsız hareket eğitimini vermek istiyoruz. Dernek olarak rol model olmak istiyoruz. Bu eğitimle ülkemizdeki tüm görme engellilerimizin bu bağımsız hareket eğitimi projesine dahil olmasını ve eğitimden geçmiş olmasını sağlamış olacağız” görüşlerinde bulundu.

Beyazay Derneği yönetiminin yapmış olduğu ziyaret ve çalışmalarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Özel kardeşlerimizin problemlerini bilmek, onlarla ilgilenmek gönül işidir. Bu gönüllülük içerisinde hizmetlerinizi yapıyorsunuz. Bireylerimizin ihtiyaçlarını ve rahat yaşayabilmeleri için elinizden geleni yapıyorsunuz” dedi.

“Engellilerimizin her zaman yanındayız”

Bugüne kadar derneklerle hep birlikte olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bize bundan sonra da ne görev düşüyorsa yerine getirmeye hazırız. Hazırlamış olduğunuz projelerde paydaş olduk. Dernek olarak görme engellilerimizin yanında diğer engellilerimize de destek veriyorsunuz. Bu çok güzel. Nerede bir engelli vatandaş varsa onun yanında olmak için bizler varız. Engellilerimize yönelik bugüne kadar ihtiyaçlarını karşılamak için altyapımızı oluşturduk. Sadece verdiğimiz malzemelerle değil, engellilerimizin daha rahat hayat sürdürebilmeleri için en güzel altyapıları oluşturmaya çalıştık. Isparta’da önceden yapılıp sonradan olmayan, eksik kalan yerlerdeki görme engelli yürüyüş yollarını yaptık. Görme engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan malzemeler nelerse onlarla ilgili yardımcı olduk. Diğer engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan dijital tansiyon ölçme, saat ve akülü tekerlekli sandalye noktasında yardımcı olduk. Bir engelli vatandaşımız akülü aracıyla evine giremiyorsa evinin önüne rampasını yapıyoruz, evinin içindeki noktalarda da çalışma yaparak kullanabileceği şekle getiriyoruz. Engellilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Sizlerin yapmış olduğunuz çalışmalara bizlerde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Proje üretin, ihtiyaçlarınızı ortaya koyun”

Başkan Başdeğirmen, bağımsız hareket eğitimi projesine yönelik de “Böyle bir eğitimin gerekliliğini bende düşünüyorum. Eğitimin verilmesi noktasında bizlere ne görev düşüyorsa hazırız. Sadece Isparta merkezde değil, şehrin genelinde ilçelere de gidilerek 175 görme engelli vatandaşımıza yaşadığı yerde bu eğitimin verilmesi için gerekli çalışmaları yaparız. Siz proje üretin, ihtiyaçlarınızı ortaya koyun, bizde çözmek için elimizden geleni yapalım” görüşlerinde bulundu.

Ziyaretin ardından Beyazay Derneği Başkanı Ahmet Aydemir, bugüne kadar engellilere yönelik vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e plaket takdim etti.
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 25 45
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 28 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 26 20