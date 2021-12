Başdeğirmen: "Her gittiğimiz fuarda Isparta’daki ilgi ve alakayı anlatıyoruz "

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5. Kitap Fuarını ziyaret ederek, yazarlar, yayınevleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, çocuklara Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan ve kitap alımlarında kullanılacak olan hediye çeki dağıttı. Yazar Bircan Yıldırım, her gittiği fuarda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiğini belirterek, “Gittiğimiz fuarlarda Isparta’daki ilgi ve alakayı anlatıyoruz. Çok memnunuz. İyi ki varsınız. Her yerde ‘Isparta Belediyesi’nin yazarlarımızı sahiplenmesi çok güzel’ diye anlatmaya devam edeceğim” dedi.

Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla düzenlenen 5. Kitap Fuarı bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştiriliyor. 19 Aralık’a kadar Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde 76 stantta 276 yayınevi ve 110 yazarın yer alacağı fuarın üçüncü ve dördüncü gününde yazarlar kitaplarını imzaladı, söyleşilere katıldı. Her yaş grubundan vatandaşlar da fuara akın etti. Fuarın üçüncü ve dördüncü gününde toplam 42 yazar kitaplarını imzalayarak, kitapseverlerle buluştu, söyleşiler gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5. Kitap Fuarını ziyaret ederek, yazarlarla bir araya geldi. İclal Aydın’a aldığı kitabı imzalatmak için sıraya giren Başkan Başdeğirmen, sıra kendisine geldiğinde kitabını imzalattı. İclal Aydın, ilk kez bir belediye başkanını kitap imzalatmak için sıraya girerken gördüğünü belirterek, fuara katkılarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Aydın, “İlk kez bir başkanımızı sırada gördüm. Ne kadar zarifsiniz. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Buraya hiç gül hasadına gelmedim, hep kitap fuarına geldim. Gül hasadına da gelmek isterim” dedi.

Başkan Başdeğirmen de vatandaşlarla beraber kitap imzalatmak için sırasını beklediğini dile getirdi. Başdeğirmen, “Sizleri her yıl fuarımıza bekleriz. Mayıs ayının 15’inde gül hasadımız başlıyor, Haziran ayının sonunda hasadımız sona eriyor. Gelme sözünüzü not alıyoruz” diye konuştu.

Başkan Başdeğirmen, İclal Aydın’a ve yazarlara Isparta Belediyesi ahşap sanat atölyesinde el emeği ile işlenen gül tablosu hediye etti.

Yazar Bircan Yıldırım da 5. Kitap Fuarında kitapseverlerle buluştu, kitap imzaladı ve söyleşi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bircan Yıldırım’ı ziyaret ederek, sohbet etti. Yıldırım, her gittiği yerde fuara katkılarından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ettiğini dile getirdi. Birçok fuara gittikleri için kıyaslama imkânı bulduklarına değinen Bircan Yıldırım, “Isparta’daki ilgi ve organizasyon çok güzel. Her gittiğimiz yerde buradaki ilgi ve alakayı anlatıyoruz. Çok memnunuz. İyi ki varsınız. Her yerde ‘Isparta Belediyesi’nin sahiplenmesi çok güzel’ diye anlatmaya devam edeceğim. Bunu yürekten söylüyorum. Organizasyon güzel yapıldı mı insanlar da geliyor” şeklinde konuştu. Kitap Fuarlarının yazarlarla anlamlı olduğunu belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen ise “Sizin gelmeniz de bizi memnun etti. Sizi bekleyen çok vatandaşımız var. Isparta’da seviliyorsunuz. İyi ki geldiniz, teşekkür ederiz. Bu kadar ilgi ve alaka siz değerli yazarlarımız için oluyor” dedi.

Başkan Başdeğirmen, yayınevlerinin stant ziyaretleri sırasında da yazarlarla sohbet etti, gül tablosu hediye etti.

Fuar ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Başdeğirmen, çocuklara kitap alımlarında kullanmaları için Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan 10 TL’lik hediye çeki dağıttı. Vatandaşlar ve gençler de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le bol bol fotoğraf çektirdi.

Fuarın Cuma günü açıldığını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların fuara olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımız ve ailelerle sohbet ettik, herkes çok güzel şeyler söyledi. İclal Aydın Hanımefendiye kitap imzalatmak için sıraya girdim, o kadar çok sıra vardı ki kendisi de memnun olmuş. Yazarımız Bircan Yıldırım da kitaplarını imzalayarak söyleşi gerçekleştirdi. Diğer yazarlarımız da burada çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya geliyorlar. Fuarı ziyaret eden vatandaşlarımız memnun. Herkesin elinde kitap var. Çocuklar evlerinden harçlıklarıyla gelmişler. Kitap Fuarı için tasarruf yapmışlar, para biriktirmişler. O paralarla buradan kitap alıyorlar. Belediye olarak 10 liralık hediye çeki veriyoruz. Hediye çeklerine harçlıklarını da katarak daha çok kitap almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Fuarda standı bulunan yayınevlerinin temsilcileriyle de konuştuğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, kitapevlerinin de fuardan memnun olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Yayınevleri, bu kadar yoğun alışverişin başka illerde olmadığını söylediler. Bunlar bizi de mutlu ediyor. Yazarımız Bircan Yıldırım Hanımefendinin sözlerini de duyunca yapmış olduğumuz işin ne kadar kaliteli olduğunu gördük. Kendisi diğer fuarlarla bir kıyaslama yaptı. Bu kıyaslama beni ve fuar için emeği geçen arkadaşlarımızı da mutlu etti. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ekibimiz fuar için canı gönülden hazırlandılar. Tüm halkımıza fuarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.