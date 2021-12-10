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Başdeğirmen: " Engelli vatandaşlarımızla gönülden beraberiz "

Isparta İşitme Engelliler Kulübü Spor Derneği Başkanı İbrahim Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Engelli vatandaşlarla her zaman gönülden beraber olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Engelli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız, üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yaparız” dedi.

ISPARTA 10.12.2021, 16:17
Başdeğirmen: " Engelli vatandaşlarımızla gönülden beraberiz "

Isparta İşitme Engelliler Kulübü Spor Derneği Başkanı İbrahim Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Engelli vatandaşlarla her zaman gönülden beraber olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Engelli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız, üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yaparız” dedi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen’in tüm engelli gruplarına destek verdiğine değinen İbrahim Yavuz, Başkan Başdeğirmen’i her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi. Masa tenisi takımlarının 10 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Yavuz, “Masa tenisi ve futbol takımımız var. Genelde diğer kulüplerdeki başkan arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Birçok ilde Belediye spor olarak yer alıyorlar. Biz de bu şekilde olmak istiyoruz. Böyle bir şey mümkünse belediye ile birlikte hareket etmeyi çok isteriz” dedi.

Pandemi sürecinin başlangıcında Isparta Belediyesi’nin işitme engelliler için ürettiği şeffaf maskenin kendilerini çok memnun ettiğini kaydeden İbrahim Yavuz, “Bu maske bize çok faydalı oldu. Bizim için jest ve mimikler çok önemli. Maske için de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her zaman sizlerle gönülden beraber olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi. Engelli vatandaşların her talebine olumlu yanıt vermeye çalıştıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Mümkün olduğu kadar hiçbir taleplerini geri çevirmemeye çalıştık. Daha önce engelli koordinasyon merkezimizin olmayışı bazı işlerinizi aksatmış. Biz göreve geldikten sonra engelli koordinasyon merkezi kurduk ve Emre Bey sürekli bu işi takip etti. Her engelli bireyimizin bütün sorunlarıyla yakından ilgilendik, ilgilenmeye de devam ediyoruz. Sizlerin ve diğer vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları ne ise onlar için elimizden geldiğinin daha fazlasını yaparak, karşılamaya çalışıyoruz. Sizlerin mutluluğu bizleri daha mutlu ediyor. Sizleri güler yüzlü ve mutlu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

İşitme Engelliler Kulübü Spor Derneği’nin masa tenisi ve futbol takımları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu tür girişimlerin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti. Belediye olarak amatör kulüplere başarılı olmaları ve başarılı sporcular çıkarmaları için destek verdiklerini dile getiren Başdeğirmen, “Sizlerin taleplerinizi bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yaparız. Ayrıca takımınızın Belediyespor olmasıyla alakalı spor müdürlüğündeki arkadaşlarımızla görüşerek konuyu ele alacağım.Bu konuda da beraber olursak sizleri en iyi şekilde daha yukarı taşımak için her türlü çalışmayı yaparız. Sizlerle her zaman empati yaparak görüşüyoruz. Empati yaparken de normal yaşamın dışında ne kadar farklı yaşadığınızın da bilincindeyiz. İşitme engelli olup da toplumun içerisinde uyum sağlamak kolay bir şey değil. Ama görüyorum ki her biriniz ayrı ayrı yerlerde görev almışsınız. Hem memleketimize hizmet ediyorsunuz, ailenizin geçimini sağlıyorsunuz hem de dernek olarak sizin gibi engelli olan vatandaşlarımızın sorunlarına çare arıyorsunuz. Sizleri hiçbir zaman taleplerinizin yanında yalnız bırakmayız, üzerimize düşeni fazlasıyla yaparız. Bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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