Balık tutmak için gittiği göl kıyısında ölü bulundu
ISPARTA’NIN ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİNDE İKAMET EDEN HACI İBRAHİM ERYILMAZ (50), BALIK TUTMAK İÇİN GİTTİĞİ BEYŞEHİR GÖLÜ KENARINDA ÖLÜ BULUNDU.
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde ikamet eden vatandaş, balık tutmak için gittiği Beyşehir Gölü kenarında ölü bulundu.
Olay dün akşam saatlerinde Gedikli köyü Mada Adası Çatal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı İbrahim Eryılmaz (50) balık tutmak için Beyşehir Gölü kıyısına gitti. Bir süre sonra Eryılmaz’dan haber alamayan yakınları göl kıyısına gitti. Eryılmaz’ın göl kıyısında hareketsiz halde yattığını gören yakınları durumu 112 acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hacı İbrahim Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenazesi Şarkikaraağaç Dr. Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Eryılmaz’ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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