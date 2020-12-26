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Avcılığın yasak olduğu göldeki 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü’nde atılı vaziyette bulunan 2 bin 600 metre uzatma ağına el koyarken, ağdan çıkan canlı balıkları göle bırakıldı.
ISPARTA 26.12.2020, 20:39
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Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü’nde atılı vaziyette bulunan 2 bin 600 metre uzatma ağına el koyarken, ağdan çıkan canlı balıkları göle bırakıldı.Isparta’nın Eğirdir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da göllerdeki denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda Kovada Gölü’nde yapılan denetimlerde göle atılı vaziyette bulunan farklı göz açıklıklarında 13 takımdan oluşan 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu. Ağdan çıkan canlı balıklar ise göle bırakıldı.
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