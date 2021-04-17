banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu

Atatürk Parkı yenileniyor

Isparta Belediyesi Atatürk Parkında bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Parkın kafe bölümünün üstten ve belli bölgelerden su alması dolayısıyla yıpranan binanın teras kısmı ile iç mekanlarında tadilat çalışmaları yapılıyor.

ISPARTA 17.04.2021, 14:41
2
Atatürk Parkı yenileniyor

Isparta Belediyesi Atatürk Parkında bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Parkın kafe bölümünün üstten ve belli bölgelerden su alması dolayısıyla yıpranan binanın teras kısmı ile iç mekanlarında tadilat çalışmaları yapılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk Parkının kafe bölümü ile dış mekanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Korana virüsü dolayısıyla hizmete kapalı olan Atatürk Parkında ayrıca dış mekanda da bozulan zemin döşemeleri kaldırıldı ve yenilenecek. Ayrıca çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışma dolayısıyla kaldırılan zemin döşemeleriyle birlikte yıllarca açıktan giden elektrik kabloları yer altına alınıyor. Bunun yanı sıra yine parkın sulama, içme suyu, kanalizasyon ve internet altyapı hizmetleri de yer altına alınıyor. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak, park yeni ve modern yüzüyle tekrar Ispartalılara hizmet vermeye devam edecek.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
15°
parçalı bulutlu