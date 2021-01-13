Armudun ıslahı projesine TÜBİTAK’dan destek

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün (MAREM), “Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği” isimli proje, TÜBİTAK 1001 programınca desteklenmeye hak kazandı.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yeni meyve türleri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan “Islah Hedeflerinin Tedarik Zinciri Odaklı Belirlenmesi: Armut Örneği” isimli proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Proje lideri Dr. Gökhan Öztürk, geliştirilen proje ile zincirin tüm halkalarının istek, ihtiyaç ve beğenilerini belirlemeyi planladıklarını söyledi. Öztürk, “Buna nihai tüketiciler de dahil. Maalesef, ülkemizde tüketicilerin tarımsal ürünlerle ilgili istek, ihtiyaç ve beğenilerinin belirlendiği yeterli bilimsel çalışma mevcut değil. Oysa ki, bu ürünlerin nihai hedefi tüketicilerdir. Onların istek, ihtiyaç ve beğenileri bilinmeden ıslah hedefi belirlemek bizi başarıya ne kadar yaklaştırır? Pazar talebini karşılamayan bir ürünün piyasada var olması düşünülebilir mi? İşte biz de bu noktadan hareketle yeni meyve çeşitlerini onların istek ve beğenileri doğrultusunda seçeceğiz” dedi.

Proje sonunda, başarılı bir ıslah program süreci yönetmeye yarayacak model yaklaşımın ortaya konulmuş olacağına değinen Öztürk, “Sunulan model yaklaşımın yaygınlaşması ile pazara daha rekabetçi yeni yerli çeşitler sunulabilecek. Bu sayede, meyvecilikteki rekabet gücümüzü yeniden kazanmak adına önemli bir aşama kaydedilecek. Neticede, 11. Kalkınma Planı’nda belirtilen verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulmasına katkı sağlanmış olacak” diye konuştu.