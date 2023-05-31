Andık Deresi bölgesi Isparta’ya renk katacak

Isparta Belediyesi, uzun yıllardır atıl durumda kalan Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesini şehre kazandırmak için yeniden düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede dekoratif taş duvar imalatları tamamlanırken, oturma alanlarının montajı, zemin kaplama ve diğer çalışmalar devam ediyor. Yeni oluşturulan şelalenin yapımında ise sona yaklaşıldı.

Isparta Belediyesi, şehirdeki tarihi yapıları yeniden ayağa kaldırırken, atıl vaziyetteki yerleri de canlandırarak, vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu yerlerden birisi de şehrin tarihi mesirelik alanlarından biri olan Andık Deresi Bezirgan Şelalesiydi. Şehrin yeni terası Kirazlıdere’nin hizmetine sunulmasının ardından Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinin de canlandırılması için 40 bin metrekarelik alanda başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yürüyüş yolları oluşturuldu, çevresi dekoratif taş duvarlarla örülerek dinlenme ve piknik alanları ile havuz yapıldı. Dinlenme ve piknik alanlarının pergolelerinin imalatları tamamlanırken, montaj çalışmaları da tamamlanmak üzere. Alanda zemin kaplama çalışmaları devam ederken, şelalenin yapımında da sona yaklaşıldı. Bölgede yapılan köprülerin süsleme çalışmaları ile alanın aydınlatma ve diğer işlemlerine ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

Kirazlıdere ile Andık Deresi Bezirgan Şelalesi de birbirine entegre ediliyor. Bu kapsamda Kirazlıdere tarafından Andık Deresi bölgesine açılan yola renkli asfalt uygulanacak. Asfaltlama öncesinde yolun zemin dolgu malzeme çalışmaları gerçekleştirildi, ardından da asfaltlama yapılacak. Daha sonra ise baskılı renkli asfalt uygulanacak.

Andık Deresi Bezirgan Şelalesi bölgesinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, bölgede çalışmaların aralıksız devam ettiğini, taş duvar imalatlarının tamamlandığını söyledi. Şelalenin de kısa zamanda tamamlanacağını kaydeden Kaya, “Oturma alanlarının pergolelerini tamamladık, montajlarını tamamlayacağız. Zemin kaplama çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bölgede birkaç tane köprü yaptık, onların süsleme çalışmaları yapılıyor. Diğer taraftan ise Kirazlıdere ile Andık Deresi arasındaki bağlantı yolunda çalışmalarımız sürüyor. Birçok vatandaşımız bu yolu bilmez ama kullanılmaya başlandıktan sonra vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanacağı yürüyüş yollarından bir tanesi olacak. Buranın aydınlatma çalışmaları tamamlandı, asfalt altı malzeme serimi devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda asfaltına başlayacağız. Buranın asfaltını Kirazlıdere’de olduğu gibi renkli yapmayı düşünüyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Andık Deresi için yoğun çaba gösterdi, çok özel bir proje hazırlattı ve yakından da takip ediyor. Sürekli olarak buradaki çalışmalarımızla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Çalışmalar tamamlanınca Isparta’mıza güzel bir eser kazandırmış olacağız” dedi.