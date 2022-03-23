Alman Christiane Müslüman Oldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Almanya vatandaşı Christiane, İlçe Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Eğirdir İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini belirten Almanya vatandaşı Christiane, gerçekleştirilen ihtida merasiminde şahitlerin huzurunda Kelime-i Şahadet getirdi ve Züleyha adını alarak Müslüman oldu. Züleyha, Kur’an-ı Kerim’in Almanca mealini okuduktan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti. Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasiminden sonra Müftü Eroğlu, Züleyha’ya ihtida belgesini ve Diyanet işleri Başkanlığı yayınlarından hediyeler takdim etti.