Afetten etkilenen öğrencilerin eğitimde uyumuna yönelik seminer düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından farklı illerde yaşamına devam eden öğrenciler için çalışmalar devam ediyor. 2 bin 414 öğrencinin kayıtlı olduğu Isparta’da eğitimin geliştirilmesi niteliği çerçevesinde afetten etkilenen öğrencilerin yoğun olduğu okullarda görevli öğretmenlere Afet Sonrası Öğrencilerin Eğitime Uyumuna Yönelik Öğretmen Semineri gerçekleştirildi. 8 okulda başlanan seminerde yaklaşık 350 öğretmene eğitim verilmesi hedefleniyor.

Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğretmenlerine gerçekleştirilen seminerde konuşan Çocuk ve genç Psikiyatristi Dr. Süleyman Emre Özyürek “Hepimizi ülkece derinden etkileyen bir afet süreci geçiriyoruz. Depremi bölgede yaşayan çocuk ve gençlerimiz Isparta’ya geldiler. Depremin hem kendisine hem deprem sonrası etkilerine çocuk ve gençlerimiz var bunlarla öğretmenlerimiz birebir temas halinde. Bu çocuklarımıza uygulanması gereken psikolojik ilk yardım, uygun iletişim teknikleri ve risk altındaki çocukların bizlere yönlendirilmesi, bu çocukların değerlendirilmesi konusunda öğretmenlerimize çok fazla iş düşüyor. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol çerçevesinde, bu çocuklarımıza daha çok nasıl yaklaşmalıyız, ne gibi belirtiler görebiliriz, bu belirtileri gördüğümüzde biz nasıl tepkiler vermeliyiz ve ne zaman yardım almalıyız konusunda bazı eğitimler gerçekleştirmeye çalıştık” dedi. Çocuklarda olağan tepkiler olduğunu belirten Özyürek “ Depreme hepimiz bazı tepkiler gösterdik ve depremi yerinde yaşayan çocuklar için bu tepkilerin boyutu biraz daha fazla olabiliyor. Destekleyici yürüttüğümüz bir süreç oldu bugüne kadar sonrasında seçerek hangi gençlerimizin daha çok yardıma ihtiyacı var yönünden biraz daha psikiyatri gitmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Depremden etkilenen ailelerin Isparta’yı tercih ettiğini dile getiren Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge sorumlusu Emrah Doğan “ Şu an resmi kaynaklara baktığımiz zaman Isparta’da 2 bin 414 öğrencimizin kayıtlı olduğunu görüyoruz. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi protokolleri çerçevesinde bu öğrenciler için neler yapabileceğimiz düşündüğümüzde 8 okulumuzda bu eğitimlere başladık ve 300’e yakın öğretmene bu eğitimlerin verilmesi kararlaştırıldı. Hedefimiz 350 öğretmende bu eğitimleri tamamlamak” dedi.