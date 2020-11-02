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270 adet kerevit pinterine el konuldu
ISPARTA'NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE YASAK AVLANAN 270 ADET KEREVİT PİNTERİNE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE EL KOYULDU.
ISPARTA 02.11.2020, 18:46
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yasak avlanan 270 adet kerevit pinterine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu.
Kerevit av yasağının başladığı 1 Kasım tarihi itibarıyla denetimleri sıklaştıran Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri, Sarıidris kasabası açıklarında tespit edilen sahipsiz 270 adet kerevit pinterine el koydu. El konulan kerevit pinteri içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle bırakıldı. Popülasyonun devam etmesini sağlamak için gölde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
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