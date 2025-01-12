Nitelikli İş Gücüne Yatırım

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program ile uyumlu bir şekilde, iş gücü piyasasının beklentilerini karşılayacak projelerin uygulanacağını belirtti. “Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz” diyen Bakan Işıkhan, bu yatırımlarla hem işsizliği azaltmayı hem de piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Projeler ve Beklentiler

2025 yılında İŞKUR tarafından yürütülecek projeler kapsamında;

Mesleki eğitim programları ,

, Nitelikli çalışan yetiştirme projeleri ,

, Genç ve kadın istihdamını artırmaya yönelik destekler ,

, Üretim odaklı teşvik programları öncelikli olarak ele alınacak.

Ayrılan bütçe, işverenlerin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip çalışanların yetiştirilmesi ve yeni iş alanlarının oluşturulması için kullanılacak.

Üretim ve İstihdamda Güçlü Adımlar

Bu hamle, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İş gücü piyasasına yönelik yapılacak yatırımlar, hem işsizlik oranını düşürmeyi hem de Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Uzmanlar, bu kaynağın doğru projelerde kullanılması durumunda, iş gücü piyasasının güçleneceğini ve ekonomik istikrarın sağlanacağını belirtiyor.

Büyüme ve Gelişim İçin Ortak Çaba

Bakanlık yetkilileri, projelerin özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde geliştirileceğini duyurdu. Böylece hem genç işsizlerin hem de deneyimli iş gücü eksikliğinin giderilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin Üretim ve İstihdam Vizyonu

Bakan Işıkhan’ın açıklamaları, hükümetin üretim ve istihdam odaklı ekonomi politikalarını sürdüreceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. 150 milyar TL'lik kaynak, sadece İŞKUR projeleriyle sınırlı kalmayarak Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak.

Bu büyük yatırımın 2025 yılında iş gücü piyasasında nasıl bir değişim yaratacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.