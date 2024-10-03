İSKİ'denyapılan açıklama şöyle:

İSKİ'nin Baltalimanı’ndaki tesisinden boğaza atık su akışı olduğu yönündeki haberler yanlıştır. Marmara Denizinde oluşan görüntülerin asıl sebebi yağış sonrası, dere vasıtasıyla taşınan alüvyonlar olup, tesisimizden kaynaklı bir husus kesinlikle değildir. Habere konu olan görüntüler her şiddetli yağış sonrası derelerde oluşan olağan durumdur. Yağış kesildikten sonrada havzanın geniş olmasından kaynaklı bir müddet devam etmektedir. Düzenli olarak İdaremizce dere temizlikleri de yapılmaktadır. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan tetkikler sonucunda denizde herhangi bir kirliliğinin tespit edilmediği, Boğaz’a atık su girişi olmadığı, renk değişiminin yoğun yağışlarda dereden gelen alüvyon malzemeler nedeniyle yaşandığı tutanakla tespit edilmiştir. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi toplamda 2,4 milyon nüfusa sahip havzaya hizmet vermekte, 7/24 esaslı kesintisiz tam kapasite çalıştırılmaktadır. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır.