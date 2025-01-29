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Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) desteği ile gerçekleştirilen Avrupa’nın en büyük mobilya fuarında tüketicileriyle bir araya gelen marka, sektördeki trendleri belirleyen yenilikçi ürünlerini beğeniye sundu. Fuarda 32 farklı ülkeden ziyaretçi ve sektör temsilcisi başta olmak üzere çok sayıda yeni bağlantılar kuran İşbir Yatak, ihracat hedefleri doğrultusunda güçlü adımlar attı. İç pazarda da birçok bayi tarafından ziyaret edilen marka, yurt içi ve yurt dışı büyüme stratejisi açısından oldukça verimli bir fuar geçirdi.

Yatak, baza & başlık, Junior, pati ve ev tekstil ürün gruplarıyla mobilya sektörünün uluslararası alandaki en önemli buluşmalarından biri olan IIFF 2025 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda yerini alan İşbir Yatak, ziyaretçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Dünyanın 150 ülkesinden profesyonellerin ağırlandığı fuarda çok sayıda ülkeyle yeni bağlantılar kuran marka, 2025 ihracat hedefleri doğrultusunda yeni bağlantılar kurdu. İnovasyona dayalı üretim felsefesi ve yüksek katma değerli ürünleriyle sektörde güçlü bir yer edindiklerini belirten İşbir Yatak ve Ergo Yatak Genel Müdürü Metin Gültepe, “Uyku merkezinde konsept bayilik veren ilk marka olarak fuarda yoğun bir ilgi gördük. Standımızı ziyaret eden mevcut bayilerimiz ürünlerimizi yakından incelerken, yeni bayilik bağlantılarımızı da gerçekleştirdik. Fuarda kurduğumuz bağlantıların, belirlediğimiz hedefe ulaşmamız açısından büyük katkı sunacağını düşünüyoruz.‘’ dedi.

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 250 bin metrekareyi bulan sergileme alanı ile dünya mobilya sektörünü Türkiye'ye getirdi!

İnovasyona dayalı üretim felsefesi ve yüksek katma değerli ürünleriyle sektörde güçlü bir yer edindiklerini belirten Metin Gültepe, “Mobilya sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan İstanbul Mobilya Fuarı her yıl olduğu gibi bu sene de yüzlerce markaya ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İleriye dönük hedeflerimiz doğrultusunda, güçlü bağlantılar kurduk. İstanbul Mobilya Fuarı'nda yeni koleksiyonumuz ve ürünlerimizi, 32 farklı ülkeden gelen misafirlerimiz ve sektör temsilcisi ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz arasında en fazla talep Romanya’dan geldi. Romanya’yı sırasıyla Irak, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan takip etti.

İşbir Yatak ve Ergo Yatak Genel Müdürü Metin Gültepe, Pazarlama Grup Müdürü Reyhan Güzelderen ve Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş



Fas, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Moldova, Kıbrıs (Rum kesimi), Libya, Kazakistan, Makedonya, İspanya, Sırbistan, U.S.A., Latin Amerika’da iş yapan yatırımcılar, Moritanya, Afrika, Gana, Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri (Katar ve Arabistan), Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Polonya, İtalya, Suriye ile görüşmeler gerçekleştirdik. İleriye dönük hedeflerimiz doğrultusunda, yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunarken, kurduğumuz yeni bağlantılar ile ihracat ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Yurt içinden de bayi adayları, sektör temsilcileri, tedarikçiler ve kanal temsilcilerini standımızda ağırladık. Standımızda yoğun bir talep ile karşılaştık. Üstün teknoloji ürünü yataklarımız, baza & başlık modellerimiz ve yeni sofa bed koleksiyonumuz yoğun ilgi gördü ve bu ilgi bizleri çok mutlu etti. ‘’ dedi.

İşbir Yatak fuarda kurduğu yeni bağlantılarla ihracat ağını genişletiyor

Profesyonel ve ürün odaklı ziyaretçi profili sebebiyle oldukça verimli bir fuar geçirdiklerini belirten Metin Gültepe, ‘’İşbir Yatak olarak, uyku konforunu maksimuma çıkaran ve üstün teknoloji ile donatılmış ürünlerimizle herkesi konforlu uykuyla buluşturuyoruz.

Bu yıl, yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören yeni koleksiyonumuzla, uyku ve konfor anlayışımızı bir adım daha ileriye taşıdık. Bundan sonraki hedefimiz globalde büyümek ve markalaşmak… Yeni ülkelerde İşbir Uyku Merkezleri açarak, yurt dışında da bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirliğe ve dijitalleşmeye verdiğimiz önem doğrultusunda, e-ticaret ağımızı da genişleterek, yurt dışı pazar yerlerinde yer almak için anlaşmalar gerçekleştirmek üzere görüşmelerde bulunduk.

İşbir Yatak olarak, konforu, kaliteyi ve yeniliği her zaman bir adım ileriye taşımaya devam edeceğiz.

Aynı zamanda İşbir Holding’in bir diğer markası Ergo Yatak da şık, fonksiyonel ve konsept ürünlerini fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. 2025 yılında yurt içi ve yurt dışında güçlü bir büyüme sergileyecek olan Ergo Yatak için bu yıl mağazalaşma yılı olacak. Fuarda aynı zamanda otel, hastane gibi farklı sektörlerden satın alma profesyonellerinin de katılımı vardı. Bu alanda da oldukça güzel iş birliklerimiz oldu.” dedi.