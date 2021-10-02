Zuchex 2021’i 142 ülkeden 36 binin üzerinde satın almacı ziyaret etti!

#yenidenbuluşuyoruz sloganıyla Tüyap Beylikdüzü’nde 11 salon ve 100 bin metrekare alanda 31.’si gerçekleşen Zuchex, şimdiye kadarki en yüksek katılımcı ve ziyaretçi sayısına ulaştı. Ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan organizasyon, binlerce doğrudan satın almacıyı, üretici firmalarla buluşturdu. Tarsus Turkey olarak 2019 yılındaki son fuardan itibaren iki yıl boyunca aralıksız sürdürdükleri yurt dışı satın almacı programı sayesinde, yüzde 35 büyüme yakaladıklarını vurgulayan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur açıklamasında “Çoğunluğu üretici konumundaki katılımcı markalarımızın Zuchex’ten en önemli beklentisi, yurt dışı satışlarını artırmak ve kendilerine yeni ihracat kanalları açmaktı. Sonuç rakamları gösteriyor ki, yurt dışından gelen satın almacı sayımız son buluşmaya göre yüzde 35 artışla yaklaşık 7 bini buldu. Fuarımıza, yakın coğrafyaların yanı sıra okyanus ötesi ülkelerden dahi satın almacı gelmiş olması, katılımcılarımızı oldukça memnun etti. Öngördüğümüz gibi fuarda 1 milyar doların üzerinde ticaret hedefi de gerçekleşti” dedi.

Katılımcı markaların ve ziyaretçilerin oldukça memnun ayrıldığı Zuchex 2021, ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin tüm paydaşlarına beklentilerinin üzerinde bir fuar yaşattı. 31. buluşmada yer alan markalar, Zuchex ile ilgili deneyimlerini sektörle paylaştı.

Berna Altınay | Korkmaz - Kurumsal ve Perakende Mağazalar Satış Müdürü

“Zuchex, müşterilerimize kendimizi tanıtabilmek, yeni ürünlerimizle ilgili bilgileri paylaşabilmek açısından bizim için çok kıymetli bir fuar. Bu yıl Zuchex’te misafirlerimizle birlikte özlediğimiz atmosferi yeniden yaşadık. Ayrıca oldukça yoğun ilginin olduğunu gözlemlediğimiz fuara, yüksek oranda yurt dışından satın almacı gelmiş olmasından da memnunuz.”

Celal Kaya Kınalı | Kütahya Porselen - Genel Müdür Yardımcısı

“Hem biz hem de misafirler fuarı özlemişiz. Bu yıl yeni ürünlerimizin lansmanını da Zuchex’te gerçekleştirdik. Bayiler de misafirler de yeni koleksiyonlarımızı yakından inceledi. Fuar, bu yönüyle distribütörlüklerimiz ve bayiliklerimiz için iyi bir fırsat oldu. Bizi ziyaret eden müşterilerimizin birçoğu Avrupa ve Orta Doğu’dan geliyor. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından yüksek oranlarda ziyaretçi ağırladık, standımız doldu taştı. Zuchex, bizim açımızdan oldukça verimli geçti.”

Emre Midilli | Güral Porselen - Kurumsal İletişim Departman Sorumlusu

“Zuchex, sektör için oldukça önemli bir fuar, lokomotif fuarlardan birisi. Zuchex’in önemi sadece Türkiye için değil, özellikle bu yıl globalleşen bir organizasyon olmakla beraber katılımcı markalara da katma değer sağlıyor. Bu yıl fuarda iş dünyası ile ilgili verimli katılımlar söz konusu oldu.”

Reha Tavil | Bonna - Ticari Direktör

“Zuchex 2021’de gördüğümüz yoğun ilgiden çok memnun kaldık. Yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerin markamıza ilgisi oldukça güzeldi. Bu yıl oldukça heyecanlı bir katılımcı kitlesi ile karşılaştık. Bu noktada hem yeni markalarımızın hem de koleksiyonlarımızın etkisinin büyük olduğunu düşünüyoruz. Fuarda, katma değeri yüksek firma ve ziyaretçilerle tanışma imkânı bulduk.”

Sektörün sıradaki durağı HOST Istanbul 2022

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün Zuchex’ten sonraki durağı HOST Istanbul 2022 olacak. Bölgesinde bahar sezonunun tek buluşması olan fuar, üretici kimliğiyle öne çıkan Türkiye’nin, küresel ev eşyaları pazarındaki payının artmasına katkıda bulunacak. 10-13 Mart 2022’de 15.’si gerçekleşecek HOST İstanbul’un katılımcıları, tıpkı Zuchex’te olduğu gibi, yurt içi ve yurt dışından satın almacılarla fuarda bir araya gelerek, yeni ticaret anlaşmalarına imza atacak.

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Zuchex 2022 | #Zuchex

Ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşmalarından birisi olan Zuchex, gelecek yıl 15-18 Eylül 2022 tarihlerinde yine Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek.