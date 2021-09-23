Zuchex 2021 Ev ve Mutfak Eşya Fuarı’nda LAV Deneyim Alanı Büyük Ses Getirdi!

Hayatın her anına dokunan LAV, bu yıl ilk kez ev ve mutfak eşyaları sektörünün en büyük ve en köklü buluşmalarından kabul edilen Zuchex İstanbul Fuarı’nda yer aldı. 16-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Büyükçekmece Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Zuchex Fuarı, 108 ülkeden 32 binin üzerinde satın almacıyı ve 600’e yakın katılımcı firmayı ağırladı. Tüm ev ve mutfak gereçleri endüstrisini tek çatı altında toplayan fuar, bu yıl ilk kez LAV’ı da ağırladı. Geniş bir etkinlik alanında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan LAV, geniş ürün yelpazesi, estetik, özgün çizgileri ve rengarenk desenlerini de fuar katılımcılarının beğenisine sundu.

Fuarın açılış gününde LAV etkinlik alanında Dilara Koçak’ı ağırlayan LAV, 17 Eylül Cuma günü Cenk Akkaya ve 18 Eylül Cumartesi Masterchef Barbaros Yoloğlu’yu ağırlayarak katılımcılarına eşsiz bir şef deneyimi yaşattı. LAV etkinlik alanında gerçekleşen etkinlikler bunlarla da sınırlı kalmadı. Can Türkkan, Sibel Gürsoy& Tuba Önal Orkestrası ve İpek Dinç gibi ünlü isimleri de fuardaki deneyime odaklanan alanda ağırlayan LAV, katılımcılara benzersiz bir müzik keyfi yaşattı. Özel tasarım cam ürünlerde şeflerin hazırladığı özel tadım ikramlarıyla da birlikte ortama festival havası katan LAV, mural art sanatçısı Mr. Hure’nin LAV’ın sürdürülebilirlik amaçlarını duvara resmetmesine de ev sahipliği yaptı.

“Değerli anları LAV ile doldurmaya devam edeceğiz”

2021 Zuchex İstanbul Fuarı’nın oldukça keyifli ve verimli geçtiğini belirten LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, şunları söyledi: “Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Zuchex Fuarı’nda LAV olarak büyük ses getirmemiz oldukça mutluluk verici. İlk kez bu yıl katıldığımız fuarda ürünlerimizin kullanıcılara yaşattığı deneyime odaklanarak pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Kullanıcılarımıza bizimle çalışmanın keyfini yaşattığımız 4 günde aynı zamanda yeni iş birlikleri için bağlantılarımızı da kuvvetlendirdik. Birbirinden farklı konsept ve tasarımlarımızla boy gösterdiğimiz deneyim alanımızda, şef deneyimlerinden müzik gösterilerine, özel tadım ikramlarımızdan 4 gün boyunca devam eden Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Amaçlarını konu alan resim performansına kadar pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaparak hayata ve anlara keyif kattık. Bu ve bunun gibi nice fuarda LAV olarak kullanıcılarımızla buluşmayı hedefliyoruz. Değerli anları LAV ile doldurmaya ve dünyanın dört bir yanında sofralara konuk olmaya da devam edeceğiz”