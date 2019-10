Züccaciye sektörü her geçen yıl büyümeye devam ediyor

Türkiye’de 3. Kez düzenlenen 14-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ‘Uluslararası Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici& Markalar Fuarı’ sektör için uluslararası ticarete katkı sağlarken, girişimciler için de önemli bir pazar olacak.

Sektörün çok geniş ürün yelpazesine sahip olduğunu belirten Referans Fuarcılık Genel Müdürü Fatma Funda Ercan, “Ev dekorasyon ve mutfak ürünlerine artan ilgi sektörü olumlu yönde etkiledi. Mutfak araç-gereç çeşitlerinin artması, günlük yaşantımıza sağladığı birçok avantaj ile işlerimizi daha kolay ve pratik şekilde çözümlememiz, hem satışları etkiliyor hem de girişimcilerin dikkatini çekiyor’’ dedi.

Züccaciye Nedir?

Bilhassa yeni ev düzen insanlar çok iyi bilir ki, züccaciye alışverişi mobilya seçiminden çok daha zor ve çok daha detaylı bir konudur. Züccaciye, daha doğrusu ev eşyaları, tamamen zevkimizi, bir taraftanda karekterimizi yansıtan detaylardır. Züccaciye, çok geniş bir konu olmakla birlikte, çok fazla çeşitlilik içerdiğinden dolayı seçim yapmakta çok zor. Tabi nihai tüketici için seçimi zorlaştıran, son yıllarda innovasyon ve tasarım ağırlıklı ciddi çalışmalar yapan yerli üreticilerimiz ve markalarımızın gün geçtikçe artan sayısı.

Züccaciye sektöründe bir fuar yapmaya neden gerek duydunuz?

Sektörümüz gün geçtikçe istikrarlı büyüme gösteren bir sektördür. İsim olarak tanıdığımız ve bir o kadarda tanımadığımız firmalarımız bulunmakta. Bizim amacımız bu fuar ile birlikte, firmalarımıza kendini ifade edebileceği ve doğru satın almacılar ile bir araya geleceği bir platform sunmaktır. Herkes arayışta ve birlikte çalıştıkları müşterilerin haricinde, bilhassa yurt dışında yeni pazarlara giriş yapmak istiyorlar. Bizde ekip olarak farklı pazarları araştırıp, satın alma potansiyeli olan firma yetkililerini fuarımıza getirmek için yoğun çalışma içerisindeyiz. Tabi kolay değil, üretim olarak ciddi rakip ülkeler var, ama buna karşılık hem fuarı hemde katılımcıları doğru bir şekilde ifade ederek, ilgilerini çekmeyi başarıyoruz.

Fuar hakkında bilgi verebilir misiniz?

3. Uluslararası Home Concept – Eve Dair Herşey fuarımız 14 -17 Kasım 2019 tarihinde kapılarını İstanbul Fuar Merkezi/ Yeşilköy’de açacak. 3. kez düzenlediğimiz fuarımızın yaklaşık 200 katılımcı firması bulunmakta. Sektörle birlikte fuarımızda büyüyor. Geçtiğimiz fuarlarımıza göre bu sene hacim olarak iki katına ulaştık. Mutfak eşyalarından salon takımlarına, dekoratif ürünlerden elektrikli ev aletlerine, banyo gereçlerinden bahçe aksesuarlarına kadar fuar alanında her şey mevcuttur. Kısaca, ismimiz ile ifade ettiğimiz gibi evde kullanılabilecek mobilya hariç her ürünü fuarda bulmanız mümkündür. 2020 trendlerinin ilk kez görücüye çıkacağı fuarımız, ihtisas fuarı olduğu için sadece sektör mensuplarına yönelik bir platformdur, dolayısıyla perakende satış olmayacaktır.

Bu fuardan beklentiniz nedir?

Fuarımızdan beklentimiz ticarete katkıda bulunması ve gelen her uluslararası ziyaretçimize Türk üretiminin gücünü ve kalitesini göstermesidir. Aslında bizim beklentilerimizden ziyade görevimiz, katılımcılarımızın beklentilerini yerine getirip daha fazlasını sunmaktır.

Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici & Markalar Fuarı’ nın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Uluslararası odağın git gide uzak doğudan bizim bölgeye geçiş yaptığı için doğru yatırımlar ve doğru markalar ile birlikte önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Bizim yola çıkış noktamız çok nettir; biz hizmet verdiğimiz bu renkli sektörümüze katkıda bulunmak istiyoruz. Çok güzel projelere imza attığımızı, yeni nesil ile birlikte farklı tasarımların ortaya çıktığını ve yüksek kalitede üretim yaptığımızı her fırsatta anlatmamız gerekiyor. Bunun için en güzel tanıtım alanları fuarlardır.

Züccaciye Sektöründe Türkiye Pazarı Ne Durumda?

Züccaciye sektörü çok geniş alanı kapsıyor. Mutfak araç gereçlerinden banyo ürünlerine, dekoratif aksesuarlardan, bahçe aksesuarlarına kadar yaşam alanımıza dair her ürünü kapsamasıyla birlikte gelişen teknoloji ve tasarımların çeşitliliği sektörü olumlu yönde etkiliyor. Böylelikle Türkiye züccaciye sektöründe önemli gelişmelere ve ihracat rakamlarına imza atıyor.

Sektörde En Çok Tercih Edilen Ürün Grubu Hangileri?

Bunu söylemek çok zor. Çünkü tüm ürün gruplarının farklı görevi, farklı tasarımları, farklı fonksiyonel yapısı var. Kimi ürünlerimiz şıklığı ile evlerimizi güzelleştiriyor, kimi ürünlerimiz pratik yapısı ile hayatımızı kolaylaştırıyor. Üretimimizin ve çeşitliliğimizin en güzel tarafı, her bütçeye uygun ürünleri tedarik etme imkanımızdır.

Girişimcilere tavsiyeleriniz neler?

Korkmamaları. Hayata geçirmek istediğiniz projeye inandığınız ve güvendiğiniz sürece, her zorlukla baş etme gücünüz olacaktır. Başlangıçlar her zaman çok zordur ama inanın hiçbir şey imkansız değildir. Yolunuzda her zaman sizi şaşırtmak isteyen veya yolunuzu çıkmaza sürüklemek isteyen, yapmak istediğinizi anlamayan veya başarmanızı istemeyen insanlar ile karşılaşacaksınız. Ama emin olun başardıkça güçlenecek, güçlendikçe büyüyeceksiniz. Hepimizin ortak hedefi, vatanımıza hizmet etmek ve katkıda bulunmak olmalı ve bunun için tüm girişimcilerimize fırsat tanınması, destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi söylemeden geçemeyeceğim, bilhassa son yıllarda sayısı artan ve daha da artması gereken kadın girişimcilerin ticarette daha fazla rol alması ve karar verici olması gerektiğini de düşünüyorum.