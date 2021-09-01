Zoom, 2022 Mali Yılı İkinci Çeyrek Raporunu Açıkladı

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), 31 Temmuz 2021’de sona eren ikinci mali çeyrek finansal sonuçlarını bugün açıkladı.

Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Güçlü kârlılık ve nakit akışı sağladığımız ikinci çeyrekte ilk milyar dolarlık gelirimizi elde etmenin gururunu yaşıyoruz. İkinci çeyrekte ayıca Birleşik İletişim (UC) Platformu olmanın ötesine geçme konusunda bizim açımızdan kilometre taşı olan bazı gelişmeler yaşadık. 50'den fazla uygulamayı doğrudan Zoom çatısı altında toplayan Zoom Apps'i ve hepsi bir arada platform deneyimi olan Zoom Events'i kullanıma sunduk. Bugün, işi, iletişimi ve işbirliğini yeniden tasarlamak isteyen kurumları ve bireyleri destekleme konusunda bizi son derece iyi konumlandırdığına inandığımız, toplam çalışan sayısı 10’dan fazla olan ve yarım milyonu aşan müşteri sayımızla küresel bir markayız” dedi.

2022 Mali Yılı İkinci Çeyrek Finansal Özeti:

- Gelirler: Toplam gelir önceki yılın aynı dönemine göre %54 büyüyerek 1 milyar 21 milyon 500 bin dolar oldu.

- Faaliyet Geliri ve Faaliyet Marjı: GAAP faaliyet geliri 2021 mali yılının ikinci çeyreğine göre 106,5 milyon dolar artarak 294,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili maaş bordrosu vergileri, adi hisse senedi bağışıyla ilgili giderler ve satın almayla ilgili giderler için düzeltme yapıldıktan sonra, faaliyetlerden elde edilen GAAP dışı gelir, 2021 mali yılının ikinci çeyreğine göre 147,7 milyon artarak 424,7 milyon dolara yükseldi. İkinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı %28,8 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı %41,6 olarak kaydedildi.

- Net Gelir ve Hisse Başına Net Gelir: İkinci çeyrek için adi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde 185,7 milyon dolar veya hisse başına 0,63 dolar iken bu çeyrekte 316,9 milyon dolar veya hisse başına 1,04 dolar oldu.

- Hisse bazlı tazminat gideri ve ilgili bordro vergileri, adi hisse senetlerinin hayır amaçlı bağışlarıyla ilgili giderler, satın almayla ilgili giderler ve katılan menkul kıymetlere atfedilebilen dağıtılmamış kazançlar için düzeltme yapıldıktan sonra, GAAP dışı net gelir 415,1 milyon dolar oldu. 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde GAAP dışı net hisse başına gelir 1,36 dolar, GAAP dışı net gelir 274,8 milyon dolar ve hisse başına 0,92 dolardı.

Nakitler ve Pazarlanabilir Teminatlar: 31 Temmuz 2021 itibarıyla toplam nakit, nakit benzeri varlıklar ve pazarlanabilir teminatlar 5,1 milyar dolardı.

Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit, 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde 401,3 milyon dolarken, bu çeyrekte 468 milyon dolar oldu. Gayrimenkul ve ekipman alımlarının hariç bırakıldığı operasyonel aktivitelerden doğan net nakit olarak tanımlanan serbest nakit akışı, 2021 mali yılının ikinci çeyreğinde 373,4 milyon dolarken, bu çeyrekte 455 milyon dolar oldu.

Müşteri Bilgileri: Toplam gelirdeki artışı etkileyen faktörler arasında yeni müşteri edinme ve var olan müşterilere verilen hizmet kapsamının genişlemesi yer alıyor. 2022 mali yılı ikinci çeyreğinin sonunda Zoom’un müşteri sayıları aşağıdaki gibidir:

Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 2.278 müşteriye ulaşılırken, bu sayı geçen mali yılın aynı çeyreğine göre azami %131 arttı.

Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 504 bin 900 ve geçen mali yılın aynı çeyreğine göre %36 arttı.

Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, arka arkaya 13 çeyrek boyunca %130’un üzerinde gerçekleşti.

Finansal Görünüm: Zoom, 2022 mali yılı üçüncü çeyrek ve 2022 mali yılının tamamı için aşağıdaki beklentileri taşımaktadır.

- 2022 Mali Yılı Üçüncü Çeyrek: Toplam gelirin 1,015 milyar dolar ile 1,020 milyar dolar arasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 340 ile 345 milyon dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı gelir çıkartıldığında hisse başı gelirin, ödenmemiş yaklaşık 309 milyon dolar GAAP dışı ağırlıklı ortama hisse ile 1,07 ile 1,08 dolar arasında olması bekleniyor.

- 2022 Tam Mali Yılı: Toplam gelirin 4,005 ile 4.015 milyar dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyet gelirinin 1,500 ile 1,510 milyar dolar arasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyetlerin çıkartıldığı hisse başı gelirin yaklaşık 308 milyon GAAP dışı ağırlıklı ortalama hisse ile 4,75 ile 4,79 dolar arasında olması bekleniyor.