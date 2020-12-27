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Ziraat’ten Öğrencilere Büyük Kolaylık: KYK Kartları Adrese Teslim

Üniversitede öğrenim gören ve KYK Burs/Kredisi alan tüm öğrencilere yıllardır hizmet veren Ziraat Bankası, bu yıl içinde bulunduğumuz pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak, ilk defa KYK Burs/Kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin “Bankkart Genç”lerini adreslerinde teslim etti.

İş Dünyası 27.12.2020, 21:05
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Ziraat’ten Öğrencilere Büyük Kolaylık: KYK Kartları Adrese Teslim

Ziraat Bankası, bu yıl yarım milyona yakın öğrenciyi kapsayan KYK Başvuru sürecini tamamen dijital ortama taşıdı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile entegre şekilde yürütülen başvuru sürecinin ilk aşaması e-devlet üzerinden tamamlandı. E-devletten bankaya iletilen datayla öğrenci tanımlama işlemleri de temassız olarak dijital ortamda yürütüldü.   

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Günümüz pandemi koşullarında, öğrencilerimizin sağlığını birinci önceliğimiz olarak gördük, her yıl öğrencilerimizin kampüslerine kadar ulaştırdığımız “Bankkart Genç”lerini bu yıla özel bildirdikleri adreslerinde teslim ettik.

  

Öğrencilerimize her yıl kampüslerinde oluşturduğumuz hizmet noktalarında “Bankkart Genç”lerini Şubeye gelmelerine gerek kalmadan teslimini sağlayarak gösterdiğimiz kolaylığı, bu yıl pandemi koşullarını gözeterek adreslerine teslim çözümüyle gösteriyoruz. Devletimizin öğrencilere sunduğu güzel bir imkan olan KYK Burs/Kredi ödemelerinde öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamadan ödemelerini almalarını sağlayacağız. 

Öğrencilerimizin sağlığını birinci planda tutarak, başvurudan teslime kadar evlerinden çıkmadan sürecin tamamlanmasına yönelik tasarladığımız yapıda, iş akışlarının her aşamasında yaptığımız bilgilendirmeler ve yönlendirmeler ile beraber başarılı bir çalışma ortaya çıkmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Yarım Milyona Yaklaşan Öğrenci, Kartlarını Dışarı Çıkmadan Teslim Aldı

Ali Kırbaş, Ziraat Bankası’ndan ilk defa KYK Burs/Kredi ödemesi alacak olan öğrencilerin, dışarı çıkarak COVID-19 riskine maruz kalmamaları amacıyla, Bankkart Genç teslimlerinde şubelerin olmadığı bir süreci tasarlamaya hassasiyet gösterdiklerini kaydetti. Öğrencileri başvuru aşamasından teslim sürecine kadar geçen süre içinde her etapta internet, sosyal medya ve kendilerine özel gönderilen SMS’ler gibi çeşitli iletişim kanalları üzerinden bilgilendirdiklerini aktaran Kırbaş “Detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerimize de çağrı merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yardımcı olduk. Öğrencilerimizin kart gönderi sürecini dijital kanallarımız üzerinden takip etmelerini sağladık. Adreslerinde bulunamayan öğrencilerimize yine çağrı merkezimiz ile ulaşıp, adreslerini güncelleyerek kartlarını bulundukları adrese başarıyla teslim ettik.

Öğrencilerimizin merakla bekledikleri ilk ödemelerini de yıl bitmeden almalarını sağlamak için tüm süreçlerimiz hazır. T.C. Kimlik Numarasına göre belirlenecek ödeme takvimi doğrultusunda ödemeler, tüm kanallarımızdan gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz Bankamız kartlarıyla Ziraat Bankası ATM’lerinin yanı sıra diğer Kamu Bankalarına ait ATM’lerden de ücretsiz para çekebileceklerdir.

Ayrıca ATM’lerimizden ödemelerini almak isteyen öğrencilerimiz için kartla para çekmenin yanında bu yıl yeni bir uygulama daha getirdik. Kartı yanında olmayan ya da kart teslimi için belirttikleri adreste bulunamadığından kart teslimi gerçekleşmemiş az sayıda öğrencimiz, Bankamız ATM’lerindeki kartsız işlem menüsünden ilk ödemelerini alabileceklerdirBunun yanı sıra öğrencilerimiz yine kartsız olarak QR kod ile ATM’lerden para çekebilir, alışverişlerini QR kod veya temassız ödeme ile yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası’nda tüm hizmet kanallarının tek bir merkezden yönetildiğini belirten Kırbaş, internet bankacılığı, mobil bankacılık, Şube, ATM ve Çağrı Merkezi gibi müşteriye temas ettikleri tüm kanallarda bütünleşik bir modelde çalıştıklarını, dijital süreç yönetiminde de her müşteri kitlesine özel çözümler üretmeye devam ettiklerini bildirdi.

Ali Kırbaş, teknolojiyi kolaylıkla birleştiren Ziraat Mobil uygulamasını kullanabilmek için artık Şubeye gitme ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını, online başvuru ile anında dijital müşteri olmanın mümkün hale geldiğini, bu kanaldaki aktif müşteri sayısının 14 milyon adede yaklaştığını belirtti.

 

Kırbaş, öğrencilerin üniversite hayatlarında tanıştıkları ilk Banka olmaktan gurur duyduklarını, onları en genç ve en dinamik dijital bankacılık kullanıcıları olarak gördüklerini, mobil deneyimlerini önemsediklerini, öğrenim süreleri ve Burs/Kredi ödemeleri tamamlandıktan sonra meslek hayatlarında ve ömür boyu finansal ihtiyaçlarını karşılama noktasında yanlarında olmayı istediklerini ifade etti.

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