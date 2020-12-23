Ziraat Katılım 1,5 Milyar TL Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirdi

Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük “Ziraat Katılım olarak bugün toplamda 72. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 25,5 milyar TL olurken, bu son ihracımızda 1,5 milyar TL ile bugüne kadar ki tek seferde en yüksek hacme ulaştık. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, ilgili tarihlerde gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyar TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” dedi.

Ziraat Katılım’ın 2020 yılı başından bugüne kadar 23 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 12,5 milyar TL fonlama temin ettiğini belirten Osman Karakütük “Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkemizle büyümeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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