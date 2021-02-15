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Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü
Ziraat Bankası: Ziraat Mobil'de erişim sorunları yaşanmaktadır, işlemlerinizi internet şubemiz üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz Ziraat Bankası, Ziraat Mobil'de erişim sorunları yaşandığını, işlemlerin internet şubesi üzerinden gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Ziraat Bankası twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz." denildi.
İş Dünyası 15.02.2021, 16:21 15.02.2021, 16:22
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