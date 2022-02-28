Zamanın Ötesine Götüren Sunumlar Bambum’da!

Ottoman 6 kişilik kahve takımı ile şık ve modernize sunumlara imza atan Bambum, kahve sunumlarının vazgeçilmezi oluyor.

Bambunun doğallığının Osmanlı desenleriyle birleştiği Bambum Ottoman 6 kişilik kahve takımı, ters açılı tabakları ve el boyamalı zarif deseniyle sunumlara şıklık kazandırıyor.

Zamanın ötesine götüren kusursuz deseniyle göz kamaştıran Bambum Ottoman 6 kişilik kahve takımı, modernize görünümüyle her sunumun tamamlayıcısı oluyor.