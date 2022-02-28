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Zamanın Ötesine Götüren Sunumlar Bambum’da!
Bambunun doğallığını Ottoman desenleri ile birleştiren Bambum, 6 kişilik fincan takımı ile kahve sunumlarında göz dolduruyor. Ters açılı bambu tabakları ve el boyama zarif fincanlarıyla zarafeti kazanan Bambum Ottoman kahve takımı, Türk kahvesi keyfinizi ikiye katlıyor. Sunumlara otantik bir hava kazandıran Bambum Ottoman 6 kişilik kahve takımı, zamanın ötesine götüren tasarımıyla iddialı sunumlara eşlik ediyor.
İş Dünyası 28.02.2022, 10:12
Ottoman 6 kişilik kahve takımı ile şık ve modernize sunumlara imza atan Bambum, kahve sunumlarının vazgeçilmezi oluyor.
Bambunun doğallığının Osmanlı desenleriyle birleştiği Bambum Ottoman 6 kişilik kahve takımı, ters açılı tabakları ve el boyamalı zarif deseniyle sunumlara şıklık kazandırıyor.
Zamanın ötesine götüren kusursuz deseniyle göz kamaştıran Bambum Ottoman 6 kişilik kahve takımı, modernize görünümüyle her sunumun tamamlayıcısı oluyor.