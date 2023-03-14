Yüzde Yüz Yerli Üretici Bambum’dan İhracat Atağı

Tarsus Turkey tarafından ZÜCDER, İMMİB ve KOSGEB’in destekleriyle 16.’sı düzenlenen Host Istanbul Fuarı’nda 15 binin üzerinde satın almacı bir araya geldi. Katılımcılarının tamamı yerli üreticilerden oluşan fuarda, ev ve mutfak eşyalarına dair inovatif tasarım ve yeni koleksiyonlar dünyaya tanıtıldı.

Host İstanbul Fuarı’nın Türkiye’de bulunan yerli üreticiler için önemli bir fırsat olduğunu belirten Bambum Genel Müdürü Ahmet Selman Yar, “Son dönemde doğal ve sağlıklı olan ürünlere ilgi artmaya başladı. Bambunun anti-bakteriyel yapısından dolayı özellikle mutfakta en çok tercih edilen ürünlerden oldu. Artan yoğun talep ile birlikte hem makina parkurumuzda hem de üretim tesisimizde yaptığımız yatırımlar ile pazar payımızı yüzde 85’e çıkardık. Yüzde yüz yerli sermayemiz ve 4 bine yakın ürün çeşidimiz ile yurtiçi ve yurt dışına daha fazla ürün tedarik etmeye amaçlıyoruz. 2022 yılında aylık 650 bin adet ürün üretirken şu anda bu sayıyı 1 milyona çıkardık” dedi.

Bambu mutfak gereçlerinin yanı sıra tekstil ürünleriyle de sektörde öne çıktıklarını belirten Yar, “Bambum olarak amacımız kullanıcılarımızın mutfakta her ihtiyacına yanıt vermek. Camdan döküme bambudan emayeye kadar her malzemeden ürünü kullanıcılarımıza sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl itibariyle de Bambum Home tekstil ürünlerini kullanıcılarımızla buluşturduk. Hem Bambum hem Bambum Home ürünlerimizle 100 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ağımızı genişleterek 125 ülkeye çıkaracağız. Aynı zamanda bölgeye özgü geliştirdiğimiz ürünler geliştirerek cirodaki ihracat payımızı yüzde 20’ye çıkaracağız” açıklamasında bulundu.