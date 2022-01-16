Yüzde 100 Türk sermayeli Datalopia, dijital dönüşümün merkezi olmayı hedefliyor

Kurumların dijital dönüşüm süreçleri özelinde çözümler geliştiren ve veri mühendisliğini odak noktasına koyarak kısa sürede mesafe katan Datalopia, Türk mühendislerin geliştirdiği 'E-Fasikül' ile eğitimde katma değer yarattı. Geçen yıl kurulan ve 1 yılda adından söz ettiren şirket, Antalya'da düzenlenecek 20'nci Eğitim Sempozyumu'ndan davet aldı. Datalopia Yönetim Kurulu Üyesi İlksen Mertöz, şirketin kısa ve orta vadedeki projeksiyonunu detaylandırdı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Proje ile ilgili bilgiler veren İlksen Mertöz şu ifadeleri kullandı: "Datalopia yazılım, veri analitiği ve bulut teknolojileri konusunda sahip olduğu tecrübe ile eğitimde fırsat eşitliği konusunda değer yaratabilmek adına ilk olarak E-Fasikül projesini hayata geçirdi. Proje sayesinde milyonlarca öğrenci platformu bağımsız bir şekilde kullanabiliyor, eş zamanlı olarak sınavlara katılabiliyor ve sınav bittikten 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde değerlendirme yapabiliyor. Datalopia’nin öncelikli hedefi eğitim sektöründeki dijital dönüşüme katkı sağlamak ve bu sayede sosyal sorumluluk altında eğitimde fırsat eşitliği sağlamak isteyen kuruluşlara çözümler üretmek. Antalya'da düzenlenecek sempozyumda E-Fasikül ile ilgili tüm detayları katılımcı paydaşlara aktaracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu projeye büyük emek veren ekibimizin mutluluğu bizleri gururlandırıyor."

Datalopia'da 25 kişinin istihdam edildiğini, bu yıl ise en az yüzde 20 ek istihdam yaratacaklarını söyleyen Mertöz, "Tüketici eğilimlerinde yaşanan değişim birçok alanda dijital dönüşümü zorunlu hale getirdi. Datalopia dijital dönüşüm konusunda Türkiye’de çözümler geliştirmek ve bu çözümleri diğer ülkelere sunabilmek adına kuruldu. Türkiye bu alanda sahip olduğu genç nüfus nedeniyle avantajlı ülkelerden biri konumunda. Öncelikle eğitim sektöründe dijital dönüşüm konusunda katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Ekibimizde yer alan mühendisler medya, perakende, üretim ve havacılık sektörlerinde önemli tecrübelere sahipler. Ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde birçok sektöre hizmet vermeye hazırız." dedi.

HEDEF YAZILIM İHRACATI

Şirketin en güçlü olduğu alanların başında veri mühendisliğinin geldiğini belirten İlksen Mertöz, "Datalopia olarak iş ortaklarımıza dijital dönüşüm süreçlerinde destek sağlayıp pazardaki rakipleri ile yarışabilir konuma gelmelerine yardımcı oluyoruz. Verimlilik artışı, zaman ve maliyet tasarrufu, karlılık artışı, hataları önleme, otomasyon ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar odak noktamızda yer alıyor. Üç yıl içerisinde yapay zeka, büyük veri analitiği, veri mühendisliği ve bulut teknolojileri konusunda Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketlerinden biri olma hedefine sahibiz. Geliştirmeyi planladığımız yazılımları yurtdışı pazarlarına sunarak ülkemizin toplam ihracatına katkı vermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.