Yüz yüze eğitimin kesinleşmesi ile eğitim sektöründe iş fırsatları arttı

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net'in eğitim sektöründeki iş ilanı verilerine göre yüz yüze eğitimle birlikte eğitim sektöründeki firmaların açtıkları ilan sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Verilere göre; pandeminin başlamasıyla birlikte eğitim sektöründe düşen ilan sayısı 2021 yılının başından itibaren artmaya başladı. Ağustos ayında yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle eğitim sektöründeki iş ilanlarında artış da hız kazandı.

Okulların açıldığı dönemi kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde Kariyer.net üzerinden yayınlanan eğitim sektörü ilanları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22, 2019 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 40 arttı. Lokasyon bazlı istihdam uygulaması İşin Olsun verilerine göre, eğitim sektöründeki mavi yaka iş ilanlarında da benzer bir değişim yaşandı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze olacağının kesinleştiği ağustos ayında, yayınlanan yeni iş ilanlarında önceki aya göre yüzde 80’e yakın artış gerçekleşti.

Pandeminin başlamasıyla birlikte eğitim sektöründeki iş ilanlarında bir miktar düşüş yaşandığını belirten Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Mart 2021’de, yüz yüze eğitimin bir süre devam ettiği dönemde bir kıpırdanma ve yükseliş yaşandı. Ancak vaka sayısındaki artış nedeniyle okulların yeniden uzaktan eğitime dönmesiyle bu yükseliş kısa süreli oldu. Ancak ağustos ayında yapılan açıklamalarla yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle birlikte iş ilanı sayısında da önemli bir artış yaşanmaya başladı. Son günlerde yetkililerden gelen yüz yüze eğitimin kesintisiz devam edeceği açıklamaları eğitim sektöründeki iş fırsatlarını artırırdı. Bu yükseliş trendinin, eğitim sektöründe kariyer planlayan çalışanlar için bir umut ışığı anlamına geleceğini düşünüyoruz.” dedi.

Yüz yüze eğitime geçiş istihdamı da etkiledi

Eğitim sektöründe, aylık ortalama ilan sayısının en çok düştüğü dönem online eğitimin etkisinin en çok yaşandığı 2020 yılının ikinci dönemi olmuştu. Yıl toplamı değerlendirildiğinde; eğitim sektöründeki iş ilanlarının 2021 yılında 2019’a göre yüzde 16 arttığı görülürken; 2021’in ilk yarısında, 2020’nin ilk yarısına göre yüzde 13, 2020’nin ikinci yarısına göre yüzde 49 oranında bir artış gerçekleşti. Eğitim sektöründe bir sonraki dönemin planlandığı ve işe alımların yoğun olarak gerçekleştiği bahar döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yaşansa da eğitimin yüz yüze yapılıp yapılmayacağı kesinleşmediği için artış da beklentilerin altında kalmıştı. 2021 yılının üçüncü çeyreğindeki aylık ortalama ilan sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22, 2020’ye göre ise yüzde 40 artış gösterdi.

En çok İngilizce ve Matematik Öğretmeni arandı

Eğitim sektöründeki iş ilanları verilerine bakıldığında 2021 yılının temmuz ve ağustos aylarında en çok iş ilanı yayınlanan alanların İngilizce ve Matematik Öğretmenliği olduğu görüldü. Bu pozisyonları sırasıyla Sınıf Öğretmeni, Fizik Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmeni, Kimya Öğretmeni, Rehber Öğretmen, Almanca Öğretmeni ve Anaokulu Öğretmeni pozisyonları takip etti.

Eğitim sektörüne bağlı sektörlerde istihdam talebi arttı

Eğitim sektöründeki firmaların İşin Olsun uygulamasındaki ilan sayıları 2020 Mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte düşmüştü. 2020 Haziran ayından itibaren tekrar artmaya başlayan ilan sayıları, yüz yüze eğitimin kesinleşmesiyle 2021 üçüncü çeyreğinde ciddi bir artış gösterdi. Eğitim sektörüne bağlı olarak faaliyet gösteren sektörlerde de benzer artış yaşandı. Ağustos 2021’de, İşin Olsun uygulamasında yayınlanan ilan sayılarında en çok Servis Şoförü ve Kantin Görevlisi için ilan yayınlandı.