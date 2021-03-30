Yurtdışındaki riskleri asgariye indirecek enstrümanlardan faydalanmak istiyoruz

Genel Kurul’da konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlerin 50 yıllık yurtdışı tecrübesiyle 128 ülkede 420 milyar doların üstünde iş portföyü ile 10 binin üstünde proje üstlendiklerini belirtti. Yurtdışında en büyük eksiğin finansman olduğunu anlatan Yenigün, “Bu nedenle Eximbank imkanlarının artırılmasının öncelikli konu olmasını arzu ediyoruz. Proje üstlendiğimiz ülkelerde maruz kaldığımız politik ve mali riskleri asgariye indirecek enstrümanlardan da faydalanabilmek istiyoruz” dedi.

Anadolu’yu inşa etmek için yola çıkan vatansever bir grup müteahhit tarafından 69 yıl önce kurulan Türkiye Müteahhitler Birliği, 33’üncü Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetimini belirlemek için sandık başına gitti. Pandemi şartlarına uygun olarak, sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirilen Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Kurulu’na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Birlik üyeleri katıldı.

‘Eximbank’ın kredilerini daha ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz’

Genel Kurul’daki konuşmasında 2021 yılının ilk iki ayında Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlendikleri yeni projelerin bedelinin 2 milyar dolara ulaştığını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Önceki yıllardaki deneyimlerimiz çerçevesinde bu başlangıç değerinin umut vaat eden bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Son dönemde, sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri olan finansman konusuna dikkatle eğildik. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik çeşitli formüller üstünde duruyoruz. Eximbank’ın kredilerini daha ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

‘Tüm projelerin sahibi bu ülkenin vatandaşlarıdır’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da genel kuruldaki konuşmasında, bakanlık ile Türk müteahhitlerin Türkiye için birlikte çalıştıklarına işaret etti. Türkiye’nin bugün dünyanın parmak ile gösterdiği inşaat sektörüne ve dev eserlere sahip olduğunu anlatan Karaismailoğlu, “Çalışma azminiz ile sizler 200’den fazla sektörü ateşleyerek onlara rol model oluyorsunuz. 19 yıldır çok büyük ulaştırma ve haberleşme hamlesini hayata geçiriyoruz. 1 trilyon liranın üstünde yatırım yaptık. Dev projeleri başarıyla tamamladık. Kamu- özel sektör işbirliğiyle, yap-işlet-devret modeliyle yapılan tüm projelerin sahibi bu ülkenin vatandaşlarıdır” diye konuştu.

‘İmar değişiklikleri kişiye özel değerlendirmelerden arındırılmalı’

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de konuşmasında, inşaat sektörüne yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Kamu projelerinde fiyat farkı ödenmesi ya da şarta bağlı olmayan fesih hakkı tanınmasını içeren bir düzenlemeye ihtiyacın artarak sürdüğünü anlatan Yenigün, şöyle devam etti: “Yatırım ödenekleri kamu kuruluşları tarafından her yılbaşında yatırım programına uygun şekilde belirlenmelidir. Finansman yükünün hafifletilmesi ihtiyacı doğrultusunda stopaj ve KDV tevkifat oranlarında yapılan artışlar gözden geçirilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış oldukları Ekonomik Reform Paketinde yer alan Kamu İhale mevzuatı kapsamındaki istisna uygulamalarının asgariye indirilmesi konusu çok önemlidir. Aşırı düşük teklif sorununa kalıcı çözüm bulunmalı ve yapım işleri ihalelerinde ağırlıklı olarak ön yeterlilik ihale yöntemi uygulanmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu Yapı Müteahhitliğinin Sınıflandırılması düzenlemesinin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesinde büyük fayda görüyoruz. Ayrıca imar değişikliği uygulamaları kamu vicdanını zedeleyen, kişilere özel değerlendirmelerden arındırılmalıdır. Parsel bazlı kentsel dönüşüm veya yapılaşma sistematiği yerine mahalle veya ada bazlı yaklaşım benimsenmelidir.”

‘Salgınla döviz girdisi ve istihdam daha önemli hale geldi’

Türk inşaat sektörünün uluslararası pazarda marka haline geldiğini anlatan TMB Başkanı Yenigün, Türk müteahhitlerin 50 yıllık yurtdışı tecrübesiyle 128 ülkede 420 milyar doları aşan iş portföyü ile 10 binin üstünde projeye ulaştıklarını vurguladı. Yurtdışında yıllık 20 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar doların üzerinde proje üstlenme hedefini koruduklarını kaydeden Yenigün, şunları söyledi: “Salgının yol açtığı küresel ekonomik krizle birlikte, ülkemiz için döviz girdisi ve Türk işgücüne istihdam imkânları yaratmak çok daha önemli hale gelmiştir. Uzun zamandır paylaştığımız bir hedefimiz de yurtdışındaki Türk işgücü sayımızın 100 bine çıkarılmasıdır. Bunun için işçi-işveren uyuşmazlıklarında haksızlıkları giderecek uygulamalara ve mevzuat değişikliğine; ayrıca vatandaşlarımızın yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında elde ettikleri ücret gelirlerine vergi istisnası getirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkatinizi çekiyoruz” dedi.

‘Yurtdışında en büyük eksiğimiz finansmandır’

Yurtdışında en büyük eksiğin finansman olduğuna işaret eden TMB Başkanı Yenigün, “Bu nedenle Eximbank imkanlarının artırılmasının öncelikli konu olmasını arzu ediyoruz. Proje üstlendiğimiz ülkelerde maruz kaldığımız politik ve mali riskleri asgariye indirecek enstrümanlardan da faydalanabilmek istiyoruz” diye konuştu.

Yenigün, yakın dönemde Ortadoğu ve Afrika’da, 1,9 trilyon dolarlık bölümü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde olmak üzere toplam 5,4 trilyon dolar büyüklüğünde yeni projenin hayata geçirilmesinin beklendiğini hatırlattı ve Türkiye’nin bu projelerden pay alabilmesi için atılacak adımlar ve siyasi girişimlerin daha önemli hale geldiğini belirtti.