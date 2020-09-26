Yurtbay Şirketler Grubu'nun Kurucusu Zeki Yurtbay vefat etti

82 yıllık yaşamına birçok başarı sığdıran Zeki Yurtbay, binlerce insana sağladığı istihdam ile ülke ekonomisine katkısıyla her zaman öncü olan çok kıymetli bir iş insanıydı. Disiplini, mütevazı kişiliği ve iş ahlakı ile çevresi tarafından her zaman saygıyla anılan ve sevilen Zeki Yurtbay, ülkesi için hep "sadece en iyisi" vizyon anlayışıyla ömrünü hep daha iyisi için mücadeleye adamış, 14 yaşında atıldığı ticari hayatı ile başarı öyküsü örnek olmuş değerli bir iş insanı.

İtibarlı olmak, güvenilir olmak ticari ahlakının mihenk taşları olan Zeki Yurtbay, kazandığı ile çeşitli yatırımlar yaparak topluma, ülkesine her zaman faydalı bir insan olabilmeye önceliği görmüştür. 1950’li yılların başlarında atıldığı ticareti, her zaman bu topraklar için nasıl fayda sağlayabilirim düşüncesi ile önce 1955’de Zonguldak Çaycuma’da Yurtbay Tuğla üretimi ile başlatan Zeki Yurtbay daha sonraki yıllarda Yapı Kimyasalları ve seramik sektörünü de çokdeğerli katkılarda bulundu. Delta Tuğla, Yurtbay Yapı Kimyasalları ve Yurtbay Seramik markaları ile binlerce insana istihdam sağlamış, sağlamaya devam etmektedir.