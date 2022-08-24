Yurt Dışında Büyük Projeler Üstlenen Müteahhitler Ödüllendirildi

TMB Başkanı M. Erdal Eren, Türk müteahhitlerin yıllardır elde ettikleri kalıcı başarılardan gurur duyduklarını ifade ederek, “Büyük umutla başladığımız 2022 yılında ise Rusya-Ukrayna savaşı ile sarsıldık. Yaşanan insanlık dramının bir an önce sona ermesini diliyoruz. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, Ukrayna’nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Lviv’de Ticaret Bakanımız tarafından imzalanan mutabakat zaptı kapsamında TMB olarak müşavirlik firmalarımız ile birlikte aktif rol üstlenmeye hazırız” dedi.

Bugüne kadar 131 ülkede üstlendikleri projelerle inşaat sektörünün başarısını tüm dünyaya tanıtan Türk müteahhitler, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından ödüllendirildi. Küresel çapta yakından takip edilen Engineering News Record (ENR) Dergisi’nin 2020 ve 2021 yıllarına ait “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listelerinde yer alan 48 Türk müteahhitlik firması ile “Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirleri” listelerinde yer alan 6 Türk teknik müşavirlik firması için düzenlenen törende, firma temsilcileri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. ENR listesinde, her yıl firmaların bir önceki yıl kendi ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciro esas alınarak sıralama oluşturuluyor.

Türk müteahhitler, yurt dışına açıldıkları 1972’den 2022 Temmuz ayı sonuna kadar 131 ülkede 459,6 milyar dolar değerinde 11.293 proje üstlendi. Sektör bugün artık dünyada uluslararası standartlarda, zamanında ve uygun maliyetli iş yapma kabiliyetleri, zor ve riskli coğrafyalarda sahip oldukları iş deneyimi ve ilişki geliştirme becerileriyle öne çıkıyor. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ekonomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve sektörel rekabet gücüne katkı açısından önem taşıyor.

‘Dünyada marka haline geldiler’

Ödül töreninde konuşan TMB Başkanı M. Erdal Eren, “1972 yılında başladığımız yurt dışı faaliyetimizde 2000’li yıllarda büyük bir atılım yaparak hemen hemen her ülkede ay yıldızlı baretlerimizle projeler üstlendik. Firmalarımız otoyollar ve havaalanlarından kongre merkezlerine, raylı sistemlerden endüstriyel tesislere kadar hayata geçirdikleri çok çeşitli proje ile dünyada bir marka haline gelmiştir” dedi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında katma değeri yüksek projeler ve ihracatın artırılması için teknik müşavirlik sektörünün önemine de işaret eden Başkan Eren, sektörün Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerle güçlendirilmesinin önemini dile getirdi. Eren ayrıca, son yıllarda ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmakta olan Kamu-Özel İşbirliği ve Yap-İşlet-Devret projelerinde oluşan tecrübe kapsamında sektörün bir çok ülkede turizm, enerji, sağlık, ulaşım ve havayolu projelerinde sadece müteahhit olarak değil, yatırımcı ve işletmeci olarak da rol aldığını belirtti.

‘Ukrayna’da aktif rol oynamaya hazırız’

Türk müteahhitlerin yurt dışında yıllık yeni proje tutarında yaşanan atılıma işaret eden TMB Başkanı Eren, “Müteahhitlik firmalarımızın ulaştıkları seviye ve elde ettikleri kalıcı başarıların ardından, yıllık yeni proje hedefimizi kısa vade için 30 milyar dolar olarak revize ettik. Orta vade için 50 milyar dolar olarak koruduk. Ancak büyük umutlarla başladığımız 2022 yılında, daha ilk çeyrek dönem sona ermeden çıkan Rusya-Ukrayna savaşı ile sarsıldık” dedi. Savaş nedeniyle yaşanan insanlık dramının sona ermesini dilediklerini kaydeden Eren, şöyle devam etti: “Sektörümüz açısından da gerçekleştirdiğimiz projeler içinde açık ara lider Rusya ve son yıllardaki payı giderek artan Ukrayna, bizlerin de vazgeçemeyeceği ülkelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinizde devletimizin benimsediği denge politikası ile attığı yapıcı adımlar için de özel şükranlarımızı sunuyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde kendilerinin huzurunda, Ukrayna’nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Lviv’de Ticaret Bakanımız tarafından imzalanan mutabakat zaptı kapsamında TMB olarak müşavirlik firmalarımız ile birlikte aktif rol üstlenmeye hazırız.”

Hedef yurt dışında 100 bin Türk işçi

Başkan Eren, yurt dışında belirlenen en önemli hedef olarak vurguladığı söz konusu projelerde Türk işgücü istihdamının gerekli düzenlemelerle 100 bine çıkarılmasına ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Bu konuda iki önemli sorun mevcut. İlki; işçilerimizin ücretlerinin bir kısmının veya tamamının Türkiye’deki ailelerine ödenmesi, maalesef o kişiler ülkemizde çalışıyormuş gibi algılanarak, gelir vergisi tahakkuk ettirilmesidir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konuyu son aylarda gündemine alarak yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmasını başlattılar. Yakın ilgileri için müteşekkir olduğumuz Sayın Bakanımızdan nihai güzel haberi bekliyoruz. Daha önemli diğer engelimiz ise işçi-işveren uyuşmazlıklarının bazı avukatlık büroları tarafından istismar edilmesidir. Son olarak Yargıtay, açılan haksız davalarda emsal kararlara imza atmıştır. Bunun içtihat haline getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında Adalet Bakanlığımız da başka ülkelerdeki işler ile ilgili bu tip davalar için Ankara ve İstanbul’da bazı mahkemeleri ihtisas mahkemesi olarak belirler ve diğer mahkemelerde açılacak bu tür davaların bu mahkemelere aktarılmasını sağlarsa, konunun kesin bir çözüme kavuşması, ilgili ülkelerin mevzuatına hâkim bu mahkemelerin verecekleri kararların adil olması sağlanacaktır.”

EK: ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANAN MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARI LİSTESİ