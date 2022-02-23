Yüksek Teknoloji Fırıncılık modeli IBAKTECH Fuarı’nda yerini almaya hazırlanıyor

10-13 Mart’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek IBAKTECH ticaret Fuarı, yarattığı iş hacmi ile büyüyen Türkiye pazarında ve tüm Avrasya bölgesinde sektörünün en önemli etkinliği konumunda yer alıyor.

Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı Serdar Yalçınkaya, Yüksek Teknoloji Fırın modelinin tüm Türkiye’de yavaş yavaş yerini alacağını belirterek, “Bay Bread bir fırındır. Sadece geleneksel lezzetleri bulacağınız bir fırın değil, aynı zaman da çağın ötesinde bir üretim tekniği ile tüm ekmek ve unlu mamuller sanayisine öncülük yapmakta olan Yüksek Teknoloji Fırındır. Türk kültürünün, Anadolu lezzetleri ile harmanlanması ile ortaya çıkmış olan tüm lezzetlerimizin teknoloji ile daima sıcacık ve tazecik alıcısı ile buluşabilmesini sağlayan bu yeni nesil fırın modelini keşfetmeye herkesi IBAKTECH Fuarı’na bekliyoruz.” dedi.

10-13 Mart 2022 tarihleri arasında IBAKTECH Fuarı’nda TOYA Makine standında olacaklarını da sözlerine ekleyen Yalçınkaya, “Yüz yılı aşan ekmek, unlu mamuller sanayisi gıda ve makina üretim tecrübeleri ile tasarlanmış ve geliştirilmiş milli bir proje olan Yüksek Teknoloji Fırıncılık modelini herkese tanıtmak için heyecan içindeyiz. Yüksek Teknoloji Fırıncılık modelimizi ister Bay Bread mağazalarımızda veya 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında IBAKTECH fuarında TOYA standında görebilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Yüksek Teknoloji Fırıncılık, artık ev ve işyerlerindeki fırınlarda her zaman ekmek çeşitlerine ve unlu mamullere ulaşmayı mümkün kılıyor. Tamamen doğal hammaddeler ile hazırlanan unlu mamul çeşitleri ev veya işyerlerindeki fırınlarda 8-10 dakika aralığında pişirilerek sofralardaki yerini alıyor.