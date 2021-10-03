Yörsan'ın fabrikası icradan satılık!

Yörsan, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The Abraaj Group tarafından satın alındı. Şirket, 2018 yılında Türkiye'deki fonlarını ABD'li Colony Capital'e sattı. Ardından yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı konkordato ilan etti. 2019 yılında da kayyum atandı.

10 Temmuz 2020 tarihinde Yörsan’ın iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Yörsan, Susurluk İcra İflas Dairesinin 2020/1 sayılı İflas Kararına istinaden 17/01/2022 tarihinde satışa çıkacak.

1964 YILINDA KURULDU, BİNLERCE ÜRETİCİYE KATKI SAĞLIYORDU

Yörsan, ilk olarak 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi adıyla kuruldu. Şirket, 1979 yılında Susurluk’ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984’te inşa edilen fabrikasının faaliyete başlamasıyla Yörsan A.Ş adını aldı.

1985 yılında şirket, pastörize süt üretimine ve kültür peynirciliğine başladı. Yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Binlerce üreticinin de sütlerini satın alarak Balıkesir yöresinde çiftçiye katkı sağlıyordu.

20’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyordu.

Halil Ataş/Sözcü