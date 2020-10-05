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Yorglass’a ihracat şampiyonu ödülü
Cam sektörünün köklü şirketlerinden Yorglass, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 2019 yılı ihracatın liderleri sıralamasında düzcam sektöründe ikincilik ödülü aldı. Bu yıl çevrimiçi düzenlenen ödül töreninde konuşan Yorglass CFO’su Uğur Şeker, global bir Türk şirketi olarak 6 kıtada 57 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek katma değerli üretim anlayışıyla ülke ekonomisine de sektöre de katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.
İş Dünyası 05.10.2020, 12:36
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Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği “2019 Yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla 1 Ekim Perşembe günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Türkiye’de düzcam sektörünün lider firmalarından Yorglass, düzcam kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
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