Yorglass’a ihracat şampiyonu ödülü

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği “2019 Yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla 1 Ekim Perşembe günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Türkiye’de düzcam sektörünün lider firmalarından Yorglass, düzcam kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.