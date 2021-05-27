Yorglass ISO 500’de yer alıyor

Endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarında faaliyet gösteren Yorglass, ISO 500 listesine 426’ncı sıradan giriş yaptı. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu listede konumlanan Yorglass, dört iş koluyla sektörüne öncülük ederken, bugün beş kıtada 60’a yakın ülkeye ürünlerini sunuyor.

Üretimin yüzde 50’si ihraç ediliyor

Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, onlarca ülkeden artan ivmeyle talep gördüklerini, bunun da büyümeyi beraberinde getirdiğini söyledi. Global bir oyuncu olarak bugün itibarıyla üretimlerinin yüzde 50’sini ihraç ettiklerinin bilgisini veren Yorgancılar, “Trendleri yakından takip ediyor, taleplere en uygun şekilde üretim yaparak tüm dünyaya ürünlerimizi ulaştırıyoruz” dedi.

Pandemide çalışan sayısı iki katına çıktı

Yurt içinde sektörün lideri olduklarını belirten Yorgancılar, “Taleplere daha hızlı yetişmek için de pandemi döneminde çalışan sayımızı iki katına çıkardık ve Çerkezköy’de bulunan beyaz eşya fabrikamızı devreye aldık. Türkiye’nin beş farklı şehrinde bulunan toplam altı tesisimizde üretim yapıyor, müşterilerimizin taleplerine uygun şekillendirdiğimiz ürünler sunuyoruz. Sektörümüzdeki trendleri yakından takip etmeye ve inovatif ürünleri pazarla buluşturmaya devam edeceğiz. Ayrıca beyaz eşya üreticilerinin tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılamak adına bu yıl hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlarımız da bulunuyor. Tüm bu çalışmaların sonucunda ise ihracatımızı artırmayı ve 2021 yılını 153 milyon dolar ciro ile kapatmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.