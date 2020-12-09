Yılın Mobilya Markası: Kelebek

Ekonomi dünyasının en iyilerinin seçildiği Türkiye Altın Marka Ödülleri’nin bu yılki kazananları açıklandı. 85 yıldır mobilyada kalitenin adresi olan Kelebek Mobilya, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde “Yılın Mobilya Markası” ödülüne layık görüldü.

Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen ödül töreni, ekonomi, kültür, sanat, spor, iş ve basın dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Yılın Mobilya Markası Ödülü, Kelebek adına Kelebek Mobilya Pazarlama Operasyon Sorumlusu Ozan Pekel’e teslim edildi.

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından…

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan, 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla, İstanbul Haliç’te ilk fabrikası kurulan Kelebek, bu yıl 85. yılını kutluyor. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle sürdürülebilir bir şekilde yolunda emin adımlarla ilerleyen Kelebek, Düzce’de 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda; mobilya, mutfak ve banyo üreten bir sanayi kuruluşudur. Bugün yaklaşık 32 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisinede önemli ölçüde katkı sağlayan Kelebek, 85. yılını “Yılın Mobilya Markası” ödülüyle kutlamanın haklı gururunu yaşıyor.

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