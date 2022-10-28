Yılın En İyi PR Ajansı Avantgarde İletişim Oldu

2004 yılında Türkiye’de 2020 yılından itibaren ise İngiltere’de hizmet vermeye başlayan Avantgarde İletişim başarısını taçlandırdı. 18 yıllık tecrübesi ile 200’ün üzerinde marka ve kuruma stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti veren şirket, Prestige Awards 2022’de “En iyi PR Ajansı” kategorisinde ödül aldı.

Prestij ödülleri son 12 ayda pazarlarında en iyisi olduğu kanıtlanmış işletmelere verilirken, çok sıkı bir jüri değerlendirmesine de tabii oluyor. Değerlendirilen kategorilerde jüri, hizmet mükemmelliği, sağlanan hizmet kalitesi, yenilikçi uygulamalar, değer & etik , sürdürülebilir çalışma yöntemleri ve performansta tutarlılık gibi başarıları göz önünde bulunduruyor. Ayrıca en üst düzeyde müşteri hizmeti verebilen, değişen sektörle beraber gelişmeye hazır, müşterisine karşı yenilikçi, dilinin açık ve etkili, sürdürülebilir çalışma yöntemleri olması gibi birçok etken rol oynuyor. Avantgarde İletişim’de 2022 yılı çalışmaları sunumu ile ödülü kazanmaya hak sahibi oldu.