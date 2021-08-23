Yıldız Holding’den üst düzey iki yeni atama gerçekleşti

Yıldız Holding’de görev yapan iki başarılı isim, atanarak üst düzey göreve getirildi.

Geçen yıl Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü olarak göreve başlayan Tuğçe Altınsoy, Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü’ne; Yıldız Holding Kalite ve İş Güvenliği Grup Direktörü olarak görev yapmakta olan Nihan Bağrul da Yıldız Holding İş Sürekliliği, Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürlüğü’ne atandı.

TUĞÇE ALTINSOY, YILDIZ HOLDİNG KURUMSAL İLETİŞİMDE

1 yılı aşkın süredir Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevini yürüten Tuğçe Altınsoy, Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü’ne atandı.

İletişim dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Tuğçe Altınsoy, Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü’ne getirildiği 2020 Mart ayından bu yana Yıldız Holding’in medya ilişkileri ve iletişim faaliyetlerinden sorumluydu.

Tuğçe Altınsoy önümüzdeki dönemde Holding ve şirketlerinin medya ilişkileri, lider iletişimi, dijital iletişim, sosyal medya, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik ve sponsorluk süreçlerine liderlik edecek.

YILDIZ HOLDİNG’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUNİHAN BAĞRUL'UN YÖNETİMİNDE

2011 yılından bu yana Yıldız Holding bünyesinde kalite, iş ve gıda güvenliği alanlarında yöneticilik yapan Nihan Bağrul; Yıldız Holding İş Sürekliliği, Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Nihan Bağrul atama öncesinde Yıldız Holding Kalite ve İş Güvenliği Grup Direktörlüğü görevini sürdürüyordu. Nihan Bağrul yeni görevinde Yıldız Holding Türkiye iştiraklerinin Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre, Regülasyon, Operasyonel Mükemmellik, İş Sürekliliği ve Sürdürülebilirlik çalışmalarının, Holding seviyesinde yönetim ve koordinasyonunu üstlenecek.