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Yılbaşı Eğlencenize Eşlik Eden Çerezlikler Bambum’da
Yılın son ayının gelmesiyle herkesi etkisi altına alan yılbaşı gecesi, hazırlanan özel konseptlerle daha da keyifli hale geliyor. Birbirinden lezzetli yemeklerle donatılmış sofralarda baş tacı olan Bambum yılbaşı çerezlikleri, çam ağacı ve geyikli tasarımıyla ortama uyum sağlıyor. Küçük ve büyük boyutuyla ihtiyacınıza göre kolaylık sunan Bambum yılbaşı çerezlikleri, şık görünümüyle sofraları süslüyor.
İş Dünyası 15.12.2022, 10:39
Özel tasarımlarıyla her anınızda kurtarıcınız olan Bambum, yılbaşı konseptli çerezlikleriyle ortama uyum sağlıyor.
Yılbaşı gecesinde özenle hazırlanan herkesin vazgeçilmez ürünlerinden olan Bambum Pine çerezlikleri, yılbaşı ruhunu sofralara taşıyor. Büyük ve küçük boyutuyla kullanım kolaylığı sunan Bambum Pine, uzun sohbetlere eşlik ediyor. Çam ağacı ve geyikli tasarımıyla yılbaşı ruhuna uyum sağlayan Bambum Pine çerezliklerin tamamen yerli üretim olması dikkat çekiyor.