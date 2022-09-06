Yetişmiş ara eleman eksikliğine Eleman.net verileri ile ışık tuttu

Sirkülasyonun yoğun olduğu meslek gruplarında yaşanan ara eleman sıkıntısı gündemden düşmüyor. Pek çok sektör temsilcisinin konuyla ilgili açıklamalar yaptığı ve sorunu çözmek amacıyla çeşitli girişimlere başladığı günümüzde Eleman.net yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı. Araştırmaya göre Türkiye’nin 7 bölgesinde en çok güvenlik, tekstil, üretim, yeme-içme ve çağrı sektörleri ilan veriyor ve çeşitli kademelere yetişmiş ara eleman arıyorlar.



Yoğun Meslek Gruplarında Ara Eleman Sıkıntısı

Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 20’lere vardığı ülkemizde pek çok sektörün ara eleman arayışı sürüyor. 2022 yılının ilk 8 ayında yayınlanan iş ilanlarının yüzde 75’i Marmara Bölgesi’ne aitken Eleman.net’in Türkiye’nin 7 bölgesi üzerinden yaptığı araştırmaya göre en çok ilan veren sektörlerin başında hizmet, gıda, yeme-içme, üretim, perakende yer alıyor. Listeye göre en çok aranan pozisyonlarda ise; temizlik görevlisi, satış danışmanı, güvenlik görevlisi, ön muhasebe, garson, depo elemanı, forklift operatörü, konfeksiyon işçisi, çağrı merkezi temsilcisi, üretim elemanı ve kurye elemanı arayışı öne çıkıyor.



Genç Nüfusta İşsizlik Oranı Yüzde Yirmi

Yaşanan ara eleman sıkıntısını değerlendiren Eleman.net Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Köse konuyla ilgili, “Yaptığımız araştırma ile Türkiye’nin 7 bölgesine baktığımızda bir yanda eleman arayışı süren pek çok sektör diğer yanda da genç nüfusta yüzde 20’lere gelen işsizlik oranı var. Bu noktadan baktığınız zaman çözüm aslında düşünüldüğü kadar da zor değil. Teknik okulların açılmasına teşvikler verilmesi ve adayların 4 yıllık üniversiteler yerine 2 yıllık yüksekokul bölümlerini tercih etmesi ile bu sorun biraz daha giderilebilir. Bununla birlikte donanımlı teknik ve mesleki lise sayılarının artırılmasıyla beraber mevcut üniversitelerin birçok bölümlerinin teknik ve mesleki yüksekokul haline dönüştürülmesi de bu noktada hem genç işsizlik oranını azaltacak hem de ara eleman sıkıntısının çözülmesine katkıda bulunacaktır.” dedi.

Eleman.net Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Köse

Bölgesel Bazlı Sektörler ve Arayışlar

Yayınlanan raporda Türkiye geneli ilan yayınlayan sektörlerin başında güvenlik, tekstil, üretim, yeme-içme ve çağrı merkezleri gelirken bölge bazlı bakıldığında sektörler ve aradıkları kademeler değişiklik gösteriyor. Bölgesel bazlı aramalara bakıldığında sonuçlar şu şekilde:

Marmara Bölgesi’nde en çok ilanı hizmet, yeme-içme, perakende sektörleri yayınlarken; en çok aranan pozisyonlar güvenlik görevlisi, temizlik elemanı, depo elemanı, komi/garson, satış danışmanı, kasiyer ve muhasebe elemanı oldu.

Akdeniz Bölgesi’nde en çok ilanı lojistik, turizm ve üretim sektörleri yayınlarken; en çok aranan pozisyonlar şoför, teknisyen, satış temsilcisi, muhasebe elemanı, satış danışmanı, garson ve müşteri temsilcisi oldu.

Ege Bölgesi’nde en çok ilanı yeme-içme, otomotiv, üretim ve güvenlik sektörleri yayınlarken; en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi, güvenlik elemanı, temizlik elemanı, garson, operatör, satış danışmanı, muhasebe elemanı, müşteri temsilcisi ve depo elemanı oldu.

İç Anadolu Bölgesi’nde en çok ilanı hizmet, gıda, üretim ve inşaat sektörleri yayınlarken; en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi, muhasebe elemanı, usta, üretim elemanı, şoför, operatör, aşçı, depo elemanı, CNC operatörü ve ön muhasebe elemanı oldu.

Karadeniz Bölgesi’nde en çok ilanı telekomünikasyon, ithalat/ihracat, otomotiv ve gıda sektörleri yayınlarken; en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi, satış danışmanı, grafiker, ön muhasebe elemanı, operatör, sosyal medya uzmanı ve resepsiyonist oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok ilanı eğitim, güzellik merkezi, inşaat ve gıda sektörleri yayınlarken; en çok aranan pozisyonlar öğretmen, satış temsilcisi, asistan, danışman, temizlik elemanı ve CNC operatörü oldu.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise en çok ilanı telekomünikasyon, gıda, imalat, inşaat, tekstil, üretim çağrı merkezi sektörleri verirken; en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi, muhasebe elemanı, çağrı merkezi temsilcisi, şoför, grafiker, teknik servis sorumlusu ve ithalat-ihracat sorumlusu oldu.